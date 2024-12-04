陸委會：馬英九陸生團涉違規　將做行政處分

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團訪台，部分團員的言論引起爭議，陸委會主委邱垂正4日上午表示，該團涉及違反大陸人士來台的許可辦法，陸委會將邀集主管機關，依照既有機制來進一步做行政方面的處分。

邱垂正當天上午赴立法院內政委員會進行業務報告，在接受媒體採訪時，他提到，這次馬英九基金會邀請的陸生團在台灣引起了一些爭議，「我們原本是推動對等、尊嚴、健康有序的兩岸交流，在相互尊重、充分交流之下，希望能讓兩岸關係注入一些善意。」

▼陸生團赴台大交流。（圖／記者黃國霖攝）



邱垂正指出，「但是對這個事情，我們非常遺憾，馬英九基金會這個團可能涉及違反大陸人士來台的許可辦法，以及馬英九基金會在這個團的行前，就有一個書面聲明的內容，可能沒有遵守。」

邱垂正還說，他們將邀集相關主管機關，依照許可辦法還有既有的行政程序，就搜集到的資訊來加以處理，「針對可能有很多涉及到矮化台灣，或是原本承諾的不發表活動之外的政治性言論與宣傳，這部分所造成的社會不安，我們深表遺憾，後續也會依照既有的機制來進一步做行政方面的處分。」

陸生團其中一名團員，復旦大學的女學生宋思瑤1日受訪祝賀台灣奪得棒球12強世界冠軍時，以「中國台北隊」來稱呼，還喊話「一起為祖國在棒球領域努力」，引來不少質疑。對此，陸委會2日表示，陸生不妥言論傷害了台灣人民感情，主辦單位馬英九基金會應適時對國人說明，並盡好責任，提醒要求交流團勿再有不當言行。

馬英九基金會執行長蕭旭岑2日進一步指出，兩岸用語本來就不一樣，復旦女學生並沒有惡意，「蔡英文跟賴清德講的中華民國台灣，就是中國台灣，因為中華民國就是中國。」蕭旭岑還說，「如果真的覺得中國台灣這四個字不能忍受，是不是叫賴清德收回中華民國台灣呢？因為中華民國台灣就是中國台灣。」

▼陸生團在台大遭遇抗議。（圖／記者黃國霖攝）

