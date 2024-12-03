大巨蛋經濟發酵！蔣萬安「預見未來跨年都有大巨蛋演唱會」　要局處擬SOP

記者陳家祥／台北報導

隨著時序進入年底，跨年晚會等活動也將登場。今年跨年台北市除了往例會有市府舉辦晚會外，金曲天后張惠妹也將在大巨蛋舉辦演唱會，預估信義區人潮將超過往年。為此，市長蔣萬安今特別在市政會議指示，請副市長李四川當PM，在可預見將來每一年跨年都會有大巨蛋演唱會的情形下，擬定一個可長可久的SOP。

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安下午赴議會備詢前受訪表示，上午在市政會議特別請副市長李四川當PM統合相關局處，今年底跨年時，除了市府慣例會舉辦的跨年晚會外，還有大巨蛋阿妹的演唱會，隨著大巨蛋從去年底啟用到今年可以舉辦非體育賽事、演唱會，要求局處不能把今年跨年晚會以及大巨蛋演唱會當成特例，而是必須即刻擬定，在可預見將來每一年跨年都會有大巨蛋演唱會的情形下，一個可長可久的SOP。

蔣萬安表示，即刻請觀傳局、交通局、捷運公司甚至產業局，除了規劃人潮疏散、交通動線，甚至整體大巨蛋經濟帶動產業以及人流商機的發展，這是必須即刻來做的，這非常重要。蔣說，也會擬定一個和遠雄還有未來各演唱會主辦單位，一個具體的方案出來。

媒體追問，會不會呼籲民眾不要開車？蔣萬安說，從去年底大巨蛋辦亞錦賽到今年幾場中職、12強賽事以及包括國慶晚會，其實都是再三呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，「大巨蛋的優勢跟條件，交通非常方便，捷運站相關出口就在周邊，還是非常希望大家多使用綠運輸，對於整體大巨蛋周邊交通絕對有幫助」。

李四川受訪說，明天會邀集所有相關局處開會研討，不管踩踏、交維等管制措施明天都會討論。李說，20萬人次人流應該會變成常態，每年跨年都有這樣的經驗，只是大巨蛋會增加人數，會來研擬擴大封路範圍等方案，相關捷運也都會引導，例如要到淡水或新店可能就不必再做藍線等，都會來做引導。