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爭財劃法公平分配　蔣萬安指「法規脫節」挺新竹縣市合併

▲▼台北市議會第14屆第4次定期大會，台北市長蔣萬安率市府團隊接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安率市府團隊接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

財劃法修法爭議不斷，各地方政府都希望能獲得更多的資源分配。台北市長蔣萬安今（3日）在市政會議中表示，地制法、財劃法背後的立法思維已沒辦法符合實際需求，直言這些立法思維已經與現實脫節。他也舉北市、新竹縣市為例，會造成不公平分配，還主張新竹縣市可以合併，成為第七個直轄市。

蔣萬安今主持市政會議時，請主計處等但未針對電信令的施政運用進行專案報告。蔣聽完報告後說，從資料可以看出，包括中央的地方制度法到現在討論的財劃法，「這些法律背後所定的立法思維已經沒有辦法符合實際需求，以及會造成很多不公平分配的結果，這些立法思維已經與現實脫節」。

蔣萬安說，各局處要跳脫過去傳統設籍人口數的思維，而要有很清楚的論述，甚至提出一個說帖，要不斷的讓外界清楚瞭解。他說，台北市提供這麼多優質的公共服務，但是卻只因爲設籍人口數，而造成北市在分配上、財源上甚至很多法律規範上，有不公平的情形。

蔣萬安直言，相信絕對不是只有台北市才面臨這樣的問題，若以電信令調查的結果來看，除了五都以外，新竹縣市是一個很明確的例子。

蔣萬安說，新竹縣市日間活動人口數一定也遠遠大於設籍人口數，以其高科技產業的特性，所創造出來的就業人口一定是周邊縣市日間通勤上班人口數遠大於它的設籍人口數，「所以我一直認為新竹縣市應該要合併，成為我們的第七個直轄市，它會是我們全台灣的科技重鎮」。

「在過去這20年看到，新竹科學園區所帶給整個新竹縣市整體產業的發展，帶來的就業機會，大家有目共睹。」蔣萬安說，半導體產業已經不只是護國神山，更是全世界供應鏈不可或缺的一環。

另外，蔣萬安也提到，根據財政部的統計，綜合所得稅每一年平均綜合所得，新竹市、新竹縣名列全國第一、第二名，台北市第三名，所以新竹縣市每年加總上繳的稅是全國第一，未來如果新竹縣市合併，所帶來科技的發展做出的整合成果，它可以大力爭取統籌分配稅款。

蔣萬安說，地方制度法在各縣市財源分配上，怎麼樣做到更公平、更符合地方實際需求的財劃法，是必須到要來檢討並且重新修訂的時候，所以這個部分也要請財政局，積極地向立法院各位委員來反映這個現況。

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