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熱心忙保育…巡山員命喪自己槍下！親友慟吐帶槍原因：運氣不好

▲▼ 巡山員遭走火的獵槍誤擊身亡。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲張姓巡山員遭走火的獵槍誤擊身亡，檢警27日重回命案現場蒐證。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣仁愛鄉一名張姓部落巡山員(50歲)，26日深夜11時許與2位族人上山執行林務局黑熊巡護任務，未料返程途中張男頭部中彈，當場身亡。警方初步研判為張男自行攜帶的獵槍不慎走火誤擊。今(28日)檢方進行相驗，親友解釋，黑熊攻擊性很強，攜帶獵槍是為了防身而非狩獵。

親友指出，張男年輕時到外地工作，後來才返鄉，平時為人熱心、善良，長期參與社區組織和服務工作，像是協助發放賑濟弱勢的物資，這次的台灣黑熊巡護作業，需大老遠跑到距離部落約3小時步程的山林裡，維護自動相機或更換電池、記憶卡，平均一個月要去數次。

▲▼ 巡山員遭走火的獵槍誤擊身亡。（圖／記者高堂堯攝）

▲檢方相驗張男遺體，親友到場。（圖／記者高堂堯攝）

對於外界質疑上山巡護為何攜槍，張男親友澄清帶槍僅是為了防身，畢竟黑熊仍是野生動物，有一定攻擊性，並非為了打獵，否則也不用從事這麼辛苦的生態保育工作，也感嘆他運氣真的不好。

據了解，張員當時與2名族人一同上山執行巡護任務、並更換黑熊生態攝影機電池，深夜11時許返程途中行經干卓萬群峰登山口往三來稜山林道約3公里處時卻突然傳出槍響，張員頭部中彈當場死亡。檢警研判子彈由下而上從鼻腔貫穿致死，今天檢方初步相驗後，明天會再進行解剖釐清死因。

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