太管處首次！利用直升機吊掛1千公斤木屑　供山屋生態廁所使用

▲▼太管處首次以直昇機吊掛載運木屑到南湖山屋供山友在生態廁所使用。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處與勁捷航空股份有限公司合作於11月29日首次以直昇機吊掛載運木屑到南湖山屋供山友在生態廁所使用，預計吊掛木屑1,000公斤，因受現場天候因素影響，需時2日完成吊掛作業。

勁捷航空公司於2021年成立，基於社會企業責任協助太管處成功執行本次載運任務，開創了高山資源運輸的新局面。本次任務突破了太管處過去依賴人力背負高山需用物資運輸的困境，不僅節省了作業費用，更大幅提升了運輸效率，對高山資源運輸邁出了重要的一步。





因高山地區地形複雜、道路崎嶇、路程遙遠，不論是物資運補上山或是廢棄物清運下山，太管處以往均依賴保育巡查員、保育志工或委託民間單位承攬，以人力背負運輸，傳統方式不僅效率低、費用高，且極具勞動強度，動輒數日的徒步背負，對於搬運的工作量和人員體力是一大挑戰，高山崎嶇地形加上多變天氣，難以保證物資運送的時效性與人員安全性。此外，山區自然環境脆弱，過於頻繁的運補作業對生態環境也造成一定的壓力。





此次採用直昇機載運木屑，不僅克服了地形限制，也大大縮短了運送時間，採物資高效運輸方式，使高山運補多了一種可能，感謝勁捷航空公司的積極參與和技術支援，期待未來有更多的民間力量能夠協助高山環境維護工作。

▲花費2天時間，總計吊掛1千公斤木屑。



太管處南湖山屋生態廁所使用木屑來處理排遺，不僅能消除異味，還能提供碳源，加速排遺降解，有助於高山地區環境生態保護。

為了讓排遺有更好的降解效率，太管處呼籲山友勿將面紙、濕紙巾、衛生用品、廚餘等不易分解的垃圾投入排遺集中槽，請所有山友，請珍惜資源、遵守使用規範，共同維護山區設施與環境的清潔與美麗。