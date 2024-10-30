墜員林大排沖下游1公里！　彰化女「仰漂20分鐘」奇蹟獲救

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名60多歲女子不明原因，今(30日)上午掉落員林大排內，在水裡載浮載沉20分鐘、漂了近一公里遠，路過的民眾見到立即通報警消到場，消防救護人員於下游處，從橋上吊掛到河中攔截救起女子，但她意識不清送醫急救，經院方檢查，女子沒有溺水跡象、肺部也沒有積水、身體無大礙，中午已與家人返家休息。由於她被救起時是呈現「仰漂」姿勢，消防人員研判是這個姿勢救了她一命。

▲彰化消防救護人員成功救溺水女子。（圖／民眾提供，以下同）

這起溺水事件發生於今日上午8時22分許，該名女子一早出門，不明原因墜落大大排水溝內，消防局第二大隊接獲報案後立即出動，發現女子以仰漂方式持續往下游漂，立即在中央橋進行攔截，搜救人員從下往溪中垂降至河中，前後不到10分鐘就順利將女子救起。

女子救上岸後，有呼吸、但意識不清，消防救護人員初步進行救護處置後送往員生醫院，並通知家人到院，經院方檢視後，發現女子身體無大礙，也沒有吃到水的跡象，在稍作觀察後，中午過後與家人一同步出醫院返家。

現場圍觀民眾表示，女子被成功救起還有呼吸心跳，簡直是奇蹟生還，不少人對消防熟練判斷快速及時救援感到欽佩，消防研判，女子以仰漂方式，落水後在水裡漂浮，雖然漂了將近1公里，但這也是溺水自救的最基本方式，果然成功救回自己的生命。

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