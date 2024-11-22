湖南平江發現超40條金礦脈　現值估超6000億人民幣

▲湖南平江發現超40條金礦脈。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南省地質災害調查監測所昨（21）日宣佈，在平江縣萬古金礦田地下2000公尺以上深度地層發現超40條金礦脈，金品位最高達138克／噸，探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸。據專家預測，地下3000公尺以上遠景黃金儲量超1000噸，以現行金價計算，資源價值達6000億元（人民幣，下同）。

《湖南日報》報導，在省自然資源廳、地質院的領導，各級財政和相關礦山企業的支持下，2020年至今，已在萬古地區累計投入資金1億多元，地災所已完成鑽探6萬多米（公尺，下同），取得新的重大找礦成果。

據了解，平江縣萬古金礦位於江南古陸成礦帶，被稱為湖南「金腰帶」，帶內強烈、多期次的構造岩漿活動為金成礦提供要件，在湘東北地區形成以黃金洞、萬古為代表的大型、超大型金礦床，是大陸最重要的金成礦帶之一。

湖南地災所全力投入萬古礦區整合一體化勘查項目，擬完成萬古核心區1500公尺以淺的金礦詳查工作。該項目於2022年底啟動，已完成鑽探65000公尺／55孔，在甲山礦段1200公尺深度附近有4個鑽孔探測到明金礦體，顯示礦床深部礦化仍然強烈。

專家預估，至2025年底可新增金資源儲量55噸，在「十四五」期間，萬古礦區新增金資源儲量將超過110噸。