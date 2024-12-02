陳傑憲也靠它！台奪冠「強大1武器」神速運到日本　網驚：這好猛

▲幕後英雄，各單位協助把發球機神速運送到日本。（圖／翻攝自Threads／kesi2022）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊奪冠，背後27人情蒐團隊更是功不可沒，以及秘密武器「IPitch智慧型發球機」加持，讓隊長陳傑憲都不禁大讚「這幫助很大」。中職副秘書長蔡克斯分享，短時間把「IPitch智慧型發球機」從台灣運到東京，猶如完成不可能的任務，讓球迷再次感到驕傲「謝謝所有幕後英雄！」

蔡克斯在Threads表示，中華隊晉級複賽，除了球員飛往東京巨蛋參賽，還有重要的超強武器「IPitch智慧型發球機」也要一同運到當地，「大家真的很難想像全國上下總動員，都在全力幫忙Team Taiwan的感動，他們默默做事，從來不對外說他們做了什麼，只要我們能有好成績就滿足了。」

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對此，蔡克斯感動直呼，「我要謝謝經濟部、外貿協會以最速件幫我們把這台智慧發球機與相關配備運往日本東京」，並讚嘆「大家一起完成不可能的任務！」

底下網友也狂呼，「謝謝所有幕後英雄」、「嗚嗚嗚...這根本可以拍成電影了啦QQ，謝謝所有協力人員」、「謝謝所有相關部會的所有人員，大家都是台灣隊」、「很多無名英雄的脖子上都同樣掛著一塊無形的台灣金牌」、「感謝副秘分享不為人知的幕後英雄的小故事」、「這真的好猛」。蔡克斯也暖回，「我看要寫一本書感謝了！」

事實上，今年的情蒐費用就高達2900萬元，其中這台「IPitch智慧型發球機」造價近百萬，最大特色是能在4秒內精準切換球速、轉速和轉軸等數據，遠勝傳統發球機需5至10分鐘的調整時間。

陳傑憲也特別提到，IPitch丟出來的球路可以設定直球幾千轉、變化球什麼軌跡，所以賽前都會先看那台機器，模擬對方球路，畢竟大家一生都沒有遇到過，這幫助很大，「就是像最後一場比賽對戶鄉翔征，他的直球跟變化球軌跡在賽前就有先看一下，所以在比賽中會更能面對它」。