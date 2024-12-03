應曉薇爆收賄當「藏傳佛教」門神　4筆近150萬

▲應曉薇（右）遭爆向藏傳佛教薩迦文殊佛學會收賄，她也曾多次出席法會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市議員應曉薇在京華城案中，因涉及貪汙治罪條例違背職務行為收受賄賂罪，從8月羈押禁見至今，本刊近期又接獲知情人士爆料，指應曉薇長年以來與藏傳佛教薩迦派佛學會交好，替佛學會解決疑難雜症，而佛學會也會上繳「合乎比例的謝禮」，如今應曉薇身困囹圄，暗盤收賄的紀錄也跟著曝光，不過佛學會委託律師駁斥相關指控。

佛學會內部人士Ａ小姐向本刊表示，應曉薇10多年前透過友人介紹，認識薩迦文殊佛學會的主持法音法師，雙方互動很頻繁，近年來，佛學會在營運上若遇到困難，法師會主動打電話給應曉薇求助，應都來者不拒，事後，依照事情的困難度，法師便會交代底下同仁匯款給應曉薇。

Ａ小姐舉例，去年佛學會以興建閉關中心為由，向信眾募款上千萬元，但有信眾發現預定地是水質保護區與石虎保育地，不能作為宗教用途，認為佛學會意圖藉此斂財，控告佛學會及法師、法王詐欺，此事造成佛學會今年想申請國外僧侶來台都被外交部擋下，法師便打給應曉薇，希望她能去外交部關說，讓法王在8月能順利入境，另外也要她促請地檢署盡快將詐欺案結案。

Ａ小姐告訴本刊，當時佛學會內部曾質疑應曉薇身為北市議員，如何能左右外交部及地檢署，但法師對她非常信任，今年2月1日，法師便要同仁匯款72萬元給應，而8月法王後來也順利入境，「私底下我們都叫她（應）」是佛學會的門神。」

另名知情人士Ｂ先生則說，2年前，法音法師發現YouTube上突然出現1個名為「薩迦狂尼」的頻道，影片內容都在惡意影射她，頻道影片在信眾間傳的沸沸揚揚，佛學會內部多次向Google檢舉，但該頻道始終存在，法師想不到解決辦法，便請應曉薇用議員身分去跟Google施壓，讓影片下架，事後匯了11萬元給應，不過該頻道至今仍搜尋得到。

除此之外，佛學會在台北市松山區塔悠路的位址，所屬大樓是住商混合，依規定不可作為宗教用途，2021年佛學會被人檢舉違法使用，市政府都發局發文表示將聯合相關單位到該處稽查，法音法師為此打給應曉薇，請她將案子壓下，雙方談妥65萬元價碼，佛學會分成45萬、20萬2筆匯款給應，佛學會自此之後便沒被查處。

Ｂ先生指出，目前掌握4筆匯款，總額將近150萬元，而其他尚未曝光的不知道還有多少，應恐涉犯違背職務收賄罪，希望檢調盡速查辦。

遭指控行賄的薩迦文殊佛學會則透過律師向本刊表示，確有上述4筆款項，但名目用途都跟爆料者說法差距甚大，他指出，佛學會的網路銀行帳戶疑似遭到駭客入侵，變更款項的備註說明，強調72萬元是該佛學會位在北市倉庫的半年房租、45萬元是法會支出、20萬元是信眾捐獻的功德金，而另筆11萬元則是應曉薇匯給佛學會的捐款，否認佛學會與應曉薇有不法金流來往。



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