2024樂。無齡博覽會　中華電信「數位賦能 精采無齡」打造新生活

▲2024樂。無齡博覽會在高雄展覽館盛大展開，中華電信以「數位賦能 精采無齡」為主題規劃了一系列展出，完美打造樂齡新生活。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

臺灣年紀超過55歲的樂齡族群占人口總數的3成5以上，2025年更將邁向超高齡社會，因此「2024樂。無齡博覽會」也在高雄展覽館展開，其中中華電信以「數位賦能 精采無齡」為主題，規劃了一系列展出提出了智慧醫療的解決方案。

▲▼在2024樂。無齡博覽會中，中華電信以「數位賦能 精采無齡」為主題，以「智能照護」與「樂齡生活」二大主軸規劃了六個展示應用，透過情境營造結合智慧終端與互動式智慧裝置體驗。（圖／記者姜國輝攝，下同）

像是中華電信自主開發「在宅住院監測系統」，整合血壓計、智慧床墊等醫療AIoT裝置，協助醫護即時監控生理數值的同時，透過5G遠距視訊關懷達到醫病護多方更即時照護。中華電信企分數產處工程師張晉維提到，「我們提供這樣一個前端的醫療設備，民眾只需要去做量測之後，生理數值就會透過藍牙自動上傳到手機，同時再透過網路到我們的平台，後端的醫護人員就可以透過我們自主開發的在宅監測系統，去觀測到民眾的生理數值，倘若說有異常的時候，就可以立即撥打電話給他，透過視訊的訪談達到即時關心的效果。」

▲透過在宅住院監測系統，有效成為在地安養新助力。

除此之外，中華電信透過整合前端智慧穿戴裝置，將樂齡族群的健康量測數據、定位等資訊，透過5G即時上傳後端監護管理平台，運用科技力量為長者及照護者帶來更加安心便利生活。中華電信企分數產處工程師張晉維進一步補充，「我們可以透過智慧型手錶，以及這類具有宗教意義的平安符，來量測病患的生理數值，同時也可以掌握他的定位位置。我們主要的受眾是失智的長者，因為失智長者經常發生走失的狀況，中華電信開發這樣的平台，讓照護的人便於了解長者的健康狀況外，更重要的是可以掌握他的即時定位資訊。如果今天病患身體狀況不建議走遠，也能經由電子圍籬，在長者離開一定範圍的時候有即時告警。」

▲透過智慧型手錶，以及像是這比較具有宗教意義的平安符，可以量測病患的生理數值，同時掌握長者的定位位置。

▲中華電信提供的樂齡健康與定位服務，不僅可以掌握家中長者位置，同時還擁有電子圍籬功能，在長者離開一定範圍的時候還會有即時告警。

曾經擔任過居服員工作的YouTuber紀爰也提到，「我之前服務過一個阿嬤，他就是四肢健全的失智患者，然後又合併一些精神疾病，所以情緒起伏特別大。像阿嬤一開始他的家人不知道他患有失智，所以情緒起伏脾氣一來的時候，就會有跟家人吵架的狀況。而阿嬤在患有失智之前是有宗教信仰的，他經常會去廟裡拜拜，當他患有失智之後，晚上不睡覺就會自己開門出去睡在廟那邊。後來家屬認識到長照之後，對失智症也比較了解，所以他們有給阿嬤裝智慧型手環，那就我自己的觀察，我覺得智慧型手環它除了定位讓家人知道阿嬤人在哪裡之外，如果這個系統還可以監測阿嬤的相關健康狀況，我覺得這對家屬來說是非常有幫助的。」

▲物理治療師啾c教大家一面看電視時，可以將手向後伸展，透過訓練背脊較不會有腰背痛問題。

而想要掌握健康生活，飲食注意可不能少，透過「是方i健康App」幫助長者輕鬆上傳生理數據，也提供AI辨識食物營養成分功能，遠端親友也可以即時掌握家人的健康狀況。同時中華電信MOD也為長者豐富樂齡生活，隨選隨看輕鬆滿足。物理治療師啾c也教大家怎麼樣可以一邊享受休閒生活，同時還可以動一動筋骨，強化身心健康。物理治療師啾c說，「很多長輩有時不小心看電視就維持同樣姿勢太久，這就容易讓特定的肌肉群變緊，然後有些肌肉會變得沒有力氣。而長輩上半身最容易出現兩大體態，第一就是頭前伸，第二就是圓肩和駝背，這些都會導致他們肩頸酸痛以及腰背痛的問題。如果今天長輩有一點點頭前伸，也就是所謂的烏龜脖時，可以請他們多多去做一些縮下巴、頭頂長高這類型的動作，我們把它稱為反向動作；那如果是手常常往前滑手機，他的反向動作就是將手往後伸展，這動作就可以訓練到背脊。」

▲透過有趣的數位互動遊戲宣導防詐騙觀念，中華電信提供的「防駭守門員」服務，透過科技防詐應用，積極守護樂齡族群財產安全。

還有獨家Hami書城和「i聽聽」豐富內容，讓你盡情享受精采的無齡生活，現場還準備了防詐騙遊戲互動，來到中華電信攤位完成各關挑戰還能得好禮，中華電信致力為民眾提供最優質服務，打造「永續精采 世代前行」未來。