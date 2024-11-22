2024新北歡樂耶誕城　中華電信打造聖誕小屋與民眾同樂

▲在2024新北歡樂耶誕城，中華電信打造聖誕小屋與民眾同樂，還有有趣的闖關活動讓不少爸爸媽媽特地帶著小朋友一同前來體驗。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

2024新北歡樂耶誕城15日舉辦魔幻耶誕開城之夜，今年以魔幻之城為主題吸引許多民眾一同參與，現場不僅有精彩節目，還有各樣攤位聚集。為迎接聖誕佳節的到來，中華電信也在現場設置了聖誕小屋，闖關就能拿好禮活動，透過多樣互動關卡有趣又好玩，讓不少爸爸媽媽特地帶著小朋友前來。

▲▼中華電信打造聖誕小屋，設置了有趣的關卡，闖關完成就能拿好禮吸引許多民眾前來。（圖／記者姜國輝攝，下同）

像是透過植樹造林小遊戲，不僅可以對樹種有更多認識，還可以幫助大小朋友對生態更加了解為環境永續應援。民眾黃先生提到，「特別帶著小朋友過來這裡，想知道更多中華電信對於永續發展的計畫。我覺得這個小遊戲的設計也很棒，從動畫遊戲裡孩子可以比較專心認識環境生態，透過遊戲化小朋友學習的接受度更高。」民眾蕭妹妹則說，「我剛剛得到9顆樹，我覺得很好玩！因為可以認識很多不同的樹木。」

▲中華電信致力永續發展計畫，同時也透過小遊戲帶大小朋友對生態有更多認識。

現場還有Hami Video獨家多視角體驗，讓你為重要賽事加油時全視角隨你掌握，包括「CT加油視角」、「AMAZE應援視角」、「上帝視角」及「全覽視角」的獨家多視角服務，每一個精彩瞬間都不會錯過。另外還能體驗親子數位繪本FunPark童書夢工廠，分零分類8大主題館讓孩子輕鬆暢讀5千本童書動畫，成為0到15歲兒童最佳的學習好夥伴。民眾蕭妹妹說，「我覺得非常有趣！裡面有一些童詩、英文和數學的學習，還有好多書本可以閱讀，而且讀完以後還可以試著做做看回答問題，在互動中加深學習的印象。」民眾陳媽媽說道，「因為有時候比較忙，所以沒有太多時間可以念故事給他們聽，但有了這個親子數位繪本，它有真人聲音搭配陪伴孩子們閱讀，感覺會更吸引他們進而增加學習的動力。」

▲▼親子數位繪本FunPark童書夢工廠，分零分類8大主題館讓孩子輕鬆暢讀5千本童書動畫，成為0到15歲兒童最佳的學習好夥伴。

完成3關體驗後還可以兌換可愛又實用好禮，中華電信致力為民眾提供最優質服務，同時為社會創造永續價值，期盼拋磚引玉，一起為永續未來應援。