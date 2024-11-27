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中華電信5G創新大賽冠軍出爐　助產業數位轉型成「智慧台灣島」

記者蘇晟彥／綜合報導

中華電信舉辦5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動，經歷六個月賽程，最終選出47組進入總決賽，校園組冠軍最終由成功大學隊伍，以心音心律感測AI辨識系統與遠距看診平台拔得頭籌；社會組冠軍則由賦智行雲科技，以AI-Driven 3D Software奪冠，分別獲得20、25萬獎金，中華電信董事長簡志誠在致詞時表示，今年是中華電信舉辦5G創新應用大賽的第四年，今年特別增設AI相關獎項，希望能鼓勵這些台灣的團隊，未來能越做越好，實現「智慧台灣島」的願望。

▼社會組冠軍由賦智行雲科技，以AI-Driven 3D Software奪冠。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 中華電信 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本屆賽事聚焦「5G x AI」創新應用，首次增設「AI技術特別獎」，鼓勵團隊運用人工智慧技術提升5G應用的創新價值，作品涵蓋智慧醫療、智慧製造、智慧生活與環境永續等六大領域，展現臺灣創新力量的技術深度與商業潛力。自2021年起，5G創新應用大賽累積吸引逾3,000人次參賽，提交952件作品；而自2018年啟動的5G加速器已遴選74家優秀新創團隊，媒合數十家企業，為產業升級與數位轉型注入豐沛動能。

中華電信董事長簡志誠指出，本屆賽事不僅見證5G與AI技術的實現，更展示了創新應用對提升民眾福祉與促進永續發展的無限可能。中華電信以賽事與加速器為平台，深化產官學界合作，推動更多創新解決方案從概念走向市場，帶動企業及產業的轉型升級，促進5G落實於產業中，提高台灣國際能見度與競爭力。　　　

中華電信5G加速器自2018年啟動以來，已成為臺灣新創產業的重要孵化平台。今年入選的八家新創公司包括：沃龍工業、智穎智能、岳鼎智慧能源、Authme數位身分、律果科技、擁樂數據、電豹股份及愛吠的狗娛樂，涵蓋智慧製造、能源管理、數據應用與沉浸式互動等領域。

這些團隊提供多樣化的創新服務，例如律果科技的法務合約管理平台，以數位化與自動化簡化企業法務流程；Authme數位身分的AI身分驗證系統，強化金融與公共服務中的數位交易安全；岳鼎智慧能源的智慧能源管理技術，優化再生能源使用並支持企業永續發展目標。愛吠的狗娛樂則專注於AR與VR技術的沉浸式應用，革新娛樂與零售體驗，為消費者帶來更生動的互動方式。這些新創團隊以創新技術為基礎，聚焦提升社會效率、促進永續發展與改善生活體驗，充分展現5G應用的影響力與商業價值。

中華電信5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動完整得獎名單

校園組AI技術特別獎／成大／五吉遞／心音心律感測AI辨識系統與遠距看診平台
社會組AI技術特別獎／A Good Intention AI ／AI-Driven 3D Software
校園組最佳創意獎／瑪卡巴卡路里／剩食傳說：3D智助餐系統
校園組最佳技術獎／台科大／智慧城市數位雙生推動委員會／智慧城市數位雙生編輯系統
校園組最佳應用獎／紙漿科技人／應用於紙漿熱成型之智慧製造系統

校園組季軍／A²Mirror／AR眼鏡用於中風後上肢復健鏡像治療系統
社會組季軍／臥龍工業股份有限公司、國立中正大學前瞻中心／加工智慧隊／AI智慧刀把系統

校園組亞軍／一碳究竟／無人機在森林樹木探盤查應用
社會組亞軍／Rebas野球革命／AR沈浸式球場體驗

校園組冠軍／五吉遞／心音心律感測AI辨識系統與遠距看診平台
社會組冠軍／A Good Intention AI ／AI-Driven 3D Software

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