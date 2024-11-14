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最強換機指南！3C達人一致推薦選購最划算的iPhone 16與5G方案

▲▼中華電信,iPhone 16,3C達人。（圖／資料照）

▲麥兜小米、廖阿輝等知名數位部落客不約而同推薦iPhone 16搭配中華電信5G最順。（圖／取自粉專，下同）

生活中心／綜合報導

近期iPhone 16系列上市，掀起一股換機熱潮！許多網友紛紛在社群平台上分享選購心得，就連愛趴趴走的3C部落客們也分享獨特的iPhone 16教戰守則！麥兜小米廖阿輝等知名數位部落客不約而同推薦iPhone 16搭配中華電信5G最順，帶來令人驚豔的使用體驗，熱愛新科技的部落客麥兜小米分享第一時間拿到熱騰騰新機配上「5G網速」，不管是上傳照片/影片，還是玩遊戲，都超順；另一位科技達人廖阿輝也針對iPhone 16選購及電信資費方案提出專業建議，強調「一支iPhone 16動不動就是上班族一個月的薪水，不找個最划算的買法怎麼可以！」並分析不同機型與資費方案的優缺點，教消費者找到最適合自己的組合。

▲▼ 中華電信 。（圖／業者）

麥兜小米大讚iPhone搭配擁有網速最快、涵蓋最廣的中華電信5G，讓他工作更有效率。

麥兜小米出門都是手機、筆電、相機不離身，一定要第一時間把新文章上架，所以他最在意穩定的5G網速，親自實測中華電信 5G 訊號在人潮多的101大樓、華山文創、西門町等熱門景點拍照、傳照片、講電話，整體網訊品質順暢不中斷。對「iPhone 16 Pro Max」不管在室內、室外的拍攝能力提升感到驚艷，他說「在背光環境抑光控制比上代強很多，至於錄影模式，依然穩坐王者之位」。

▲▼中華電信,iPhone 16,3C達人。（圖／資料照）

麥兜小米對「iPhone 16 Pro Max」的拍攝能力提升感到驚艷。

之前工作的時候最怕收訊死角太多，網路收訊太弱，素材上傳備份到雲端要等超久，「幸好，iPhone搭配擁有網速最快、涵蓋最廣的中華電信5G，要趕去下一場活動前，快速用中華精采5G上傳分享熱騰騰的美照，輕鬆完成PO文收工」，他表示：「這陣子使用下來，不管是上傳高畫質照片和影片等大型檔案，或是在尖峰時刻對網路速度要求較高的通勤時看影片，都絲毫沒有感受到網路訊號變弱或卡頓的狀況。即使是觀看高畫質影片或進行LINE視訊通話，畫面也依然清晰流暢。」稱讚其卓越的網速和穩定性。

麥兜小米更進一步強調：「穩定快速的網路不僅大幅提升了我的工作效率，在旅遊時也能隨時隨地分享精彩的旅程，手機相簿拍好拍滿，工作和娛樂都更加愉快！ iPhone 16 Pro Max和中華電信5G的強強聯手真的是最佳拍檔！」

▲▼中華電信,iPhone 16,3C達人。（圖／資料照）

▲科技達人廖阿輝詳細分析了不同iPhone 16機型以及中華電信等電信業者提供的各種資費方案。

科技達人廖阿輝詳細分析了不同iPhone 16機型以及中華電信等電信業者提供的各種資費方案，並從價格、功能、網路速度等多個面向，協助消費者評估自身需求，找到最符合預算和使用習慣的組合。他更進一步分享了如何善用5G高速網路，例如高效能的影音串流、雲端儲存等，讓消費者能充分發揮iPhone 16的潛力，並從中獲得最大的價值。

▲▼中華電信,iPhone 16,3C達人。（圖／資料照）

廖阿輝大推中華電信針對iPhone 16推出的「iPhone for Life」方案很便民！低月付即可享有電信方案、AppleCare Services保險及iPhone手機

廖阿輝更大推中華電信針對iPhone 16推出的「iPhone for Life」方案很便民！三步驟輕鬆申辦「iPhone for Life」方案，準備身分證、第二證件，再加上Pi拍錢包和慢點付帳號，便能輕鬆到全台門市申請。

此方案可以說結合5G優質行動上網服務、分期付款購機及AppleCare Services保險服務，而且一年後可以選擇繼續使用，也可以繳回舊機重新續約獲得下一台新 iPhone。專人通知、保證回收價，最適合不想一次付出昂貴手機費用，又需要 5G 優質服務，又想要年年換新機的消費者，讓你換機零煩惱！

▲▼中華電信,iPhone 16,3C達人。（圖／資料照）

手機卡卡想換新iPhone 16，選對電信業者真的很重要！
今年無論選擇「精采5G購機」還是「iPhone for Life」，中華電信還提供最高5,000元Apple購物金，不僅讓你輕鬆折抵iPad、AirPods等Apple指定空機；舊機換新再加碼折2,000元； 11月底申辦還可參加百萬抽獎；Hami Video影劇館+首年免費、刷卡30期零利率等滿滿優惠加持滿足果粉需求！

更多iPhone16好康專案請上「中華電信」活動網站查詢：https://cht.tw/x/7bp68

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