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黃牛搶周杰倫慘了！北市府狂抓百件「最高罰264萬」　檢舉有獎金

▲▼周杰倫12/5-12/8在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫12/5-12/8在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）

記者閔文昱／綜合報導

天王周杰倫將在12月初於台北大巨蛋連唱4場演唱會，門票一開賣就湧進89萬人搶15萬張票，票券於5分鐘秒殺完畢後，黃牛票也在網路上四處流竄。對此，台北市文化局已查獲逾百件周杰倫演唱會的黃牛票案，每案平均可處50萬元的罰款，其中單一案件的罰款最高達264萬元。

為了打擊黃牛亂象，台北市政府已成立「黃牛防治專案小組」，並在周杰倫即將開唱的演唱會前成立「緊急應變中心」，這兩個單位將聯手警察局、售票平台與電信公司，全面展開嚴查違法。

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▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

▲周杰倫演唱會門票一張最高喊到30萬元，黃牛亂象嚴重。（圖／翻攝自拓元官網）

文化局表示，目前已查獲逾百件周杰倫演唱會的黃牛票案，預估每案平均可處以50萬元的罰款，其中單一案件的罰款最高預計達264萬元，案件皆由警察局查緝並移交給文化局，依據《文化創意產業發展法》進行查處。該法規定，加價販售藝文活動票券將被視為違法行為。

文化局表示，被裁罰的案例多為初次犯法的年輕民眾，他們懊悔不已，呼籲其他民眾切勿以身試法，不論是使用朋友帳號購票代售、在公開平台上載明價格私訊或價格私談，或收取非必要性手續費等行為，不論是否成交，均已觸法。

文化局也呼籲民眾如有發現黃牛行為，可至文化部檢舉黃牛專區進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰的20%核發檢舉獎金，最高可得10萬元。至於被查扣並沒收的票券，文化局表示將尊重主辦單位的決定。士林地檢署已囑託主辦單位將查扣的票券以原價重新對外販售，所得票款將繳入國庫。

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