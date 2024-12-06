林襄看周杰倫「站椅子、開閃光燈」！粉絲嗆素質極差　本人道歉了

▲啦啦隊女神林襄與芷霖5日朝聖周杰倫演唱會。（圖／翻攝自林襄IG）

記者閔文昱／綜合報導

天王周杰倫（周董）今（5）日在台北大巨蛋舉辦演唱會，全場不只吸引3.8萬歌迷湧入，不少藝人也都到場朝聖，其中也包括了人氣啦啦隊女神林襄。不過，有網友控訴，在演唱會點歌環節時，林襄與同為啦啦隊員的芷霖不僅站在椅子上擋住後面觀眾，甚至還不斷用手機開閃光燈錄自己，影響後排其他觀眾。對此，林襄也火速出面道歉了。

有網友在社群平台Threads分享畫面，只見林襄和芷霖忘情地站在椅子上舞動，並拿著開啟閃關燈的手機照向自己，就為了能吸引周杰倫注意。不過，此舉也讓原PO痛批「素質極差」，因為他們本來是來看周杰倫的演唱會，結果被站在椅子上的林襄和芷霖擋住視線，還因閃光燈不斷照射「坐在她們後面眼睛都瞎掉了」。

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貼文一出，不少網友也紛紛表示「直接會爆氣耶，站椅子…」、「站在椅子上真的不行耶」、「看影片同一排，只有他們站起來欸，同一排的人好乖，值得嘉獎」、「欸！演唱會不要站在椅子上，大家花一樣的錢不是來看背影欸」、「搖滾區站著沒差，站椅子真的該死」。

針對網友質疑，林襄也迅速在留言區回應，「對不起…很抱歉在演唱會中讓大家感到不舒服！」她解釋說，當時是點歌環節，她和周邊的觀眾都非常希望能被點到一起唱《半島鐵盒》，這是她作為粉絲的最大願望，當時她有問過後面的朋友，對方表示可以站起來試試，所以她才站了起來，但沒有意識到還有更多的人在她們後面，因此影響到了其他觀眾，對此她感到非常抱歉。

林襄強調，該環節結束後她馬上坐回椅子上，承認是因為對周杰倫的熱愛，一時激動忽略了其他人的觀賞體驗，為此深感抱歉。