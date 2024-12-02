李李仁獻唱「我的未來不是夢」！台灣公益聯盟募款尚缺2000萬

▲藝人李李仁出席「生命的禮讚」感恩音樂會，與大家一同為公益獻唱。（圖／台灣公益聯盟提供）

生活中心／綜合報導

台灣公益聯盟」12月1日舉辦年度感恩音樂會，現場感人溫馨，公益活動代言人李李仁與視障歌手周軒瑋、新北市上林國小烏克麗麗社團一起演唱經典歌曲《我的未來不是夢》，激勵身心障礙者突破身體上的限制，勇敢的築夢、實踐夢想。

擔任這次代言天使的李李仁也回憶童年單親家庭，過去的社會支持非常單薄，當時如果有「台灣公益聯盟」這樣的團體協助，說不定自己也可以唸到博士學位。言談中李李仁也透露出一些遺憾，也基於這樣的情懷，更願意以個人影響力支持公益聯盟的各種慈善作為。

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▲台灣公益聯盟舉辦「生命的禮讚」感恩音樂會。（圖／台灣公益聯盟提供）

「台灣公益聯盟」以扶持、照顧台灣身心障礙、新住民、貧困家庭等弱勢為職志。這次邀請到有「國民好爸爸」形象的李李仁成為今年的代言人，他說會這麼積極獻唱邀請各界共襄盛舉是因為已屆年底，「台灣公益聯盟」募款進度卻嚴重落後，有一些已經探訪的身心障礙者至今還無法得到幫助。聯盟創辦人鄭龍水表示，截至11月底，今年募款進度僅達年度目標的75%，善款大幅縮水，尚有2000萬元缺口，也許是政治氛圍對立，詐騙集團猖獗，社會不信任感影響一般人發揮愛心的意願。

感恩音樂會現場除了有學童音樂表演，曾經接受聯盟幫助的視障學生周軒瑋現身說法表示，因為早產導致全盲，但在小學接觸音樂的短短半年時間，就展露音樂天份，激發出進入音樂系深造的願望，然而家中經濟卻無法支撐音樂夢想。「台灣公益聯盟」在訪察後以三年時間聘請不同專長的音樂教師，栽培周軒瑋學習樂理、樂譜、及古典鋼琴等樂器，今天才有能力在舞台又彈又唱。

▲台灣公益聯盟舉辦「生命的禮讚」感恩音樂會。（圖／台灣公益聯盟提供）

目前就讀於台大社工系四年級的李宜嘉是位清秀的漂亮寶貝，但因視障經常被「特殊待遇」，「有缺陷、很脆弱」就是這種標韱使得他們缺少很多一般人習以為常的機會，無法融入團體。李宜嘉在感恩音樂會以吉他自彈自唱「寂寞小偷」、「Lemon Tree」，帶動現場輕快氣氛，告訴大家她要做一個能玩、能讀書、能工作的普通人。

為了幫助殘障者圓夢，鄭龍水更表示，下年度要完成弱勢族群的職涯夢想計畫，預計支持20個弱勢兒少的團體發展體育、音樂才華教育，在宜蘭、花蓮偏鄉推動「東區創生共用辦公室計畫」，培育當地非營利組織整合資源，結合17個小校老師可以共同創造新的備課內容，縮減教育的城鄉差距。

音樂會現場還要求參加音樂會來賓矇上黑色口罩，並關掉現場灯光，用音樂弦律體會眼盲者對於春夏秋冬感受，讓來賓更能理解身體殘障者的心靈活動。