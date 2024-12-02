總太盃羽球賽台中登場　逾千位球友齊聚爭奪金盃

▲2024年中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽日前在中興大學登場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

「2024年中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」日前在中興大學體育館盛大展開，吸引全國超過千人參與。中華希望羽球協會理事長帥祖強表示，協會長期積極推動基層學校羽球運動發展，透過羽球未來之星關懷、賽事舉辦及關懷列車贈球等活動，提供羽球發展學校更多支援與協助。

中華台北代表團在2024巴黎奧運會拿下了2枚金牌、5枚銅牌佳績，尤其是羽球項目中的李洋及王齊麟成功衛冕男雙金牌，成為奧運羽球男子雙打史上首次連霸的組合。也因為此奧運輝煌佳績，激盪出全民瘋羽球的盛況。

▲這次賽事吸引全國破千人參與。（圖／記者游瓊華攝）



中華希望羽球協會則感謝主要冠名富華創新股份有限公司，以及總太營造股份有限公司、財團法人台中市富華教育基金會大力支持與合作。富華創新總經理洪志成表示，羽球運動的魅力在於它不僅是一項體育活動，更是一種凝聚力的象徵，這次比賽不僅是為選手提供競技交流的舞台，培育台灣優秀青少年羽球人才，同時也結合企業推動的環境、社會及公司治理理念，以及聯合國永續發展目標的精神，共同實現企業與運動產業邁向永續經營的目標與責任。

總太營造董事長吳添福也表示，本賽事自2018年首次舉辦就獲得熱烈迴響，迄今已邁向第六年，一路見證羽球運動成為國人心中的新國球，尤其今年巴黎奧運中，「麟洋配」男子雙打成功衛冕金牌，這份榮耀不僅感動國人，也點燃更多人對羽球運動的熱情，推動更多家庭走進球場，透過運動享受快樂的時光。