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不只棒球12強！台灣這周「世界冠軍有8個」全嗨炸

▲中華隊勇奪冠軍，創下台灣在棒球三大賽的最佳戰績。（圖／轉自CPBL中華職棒FB，下同）

▲中華隊勇奪冠軍（圖／CPBL中華職棒FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日全台熱論話題，莫過於中華隊在世界棒球12強賽奪冠，不過就有網友發現，這周可以說是「金光閃閃」的一個禮拜，因為除了中華隊之外，U12亞洲盃少棒錦標賽也拿下冠軍，另外擊劍、撞球、跆拳道等項目都有金牌，令不少人直點頭，「真是好消息不斷」、「超強啦！台灣之光」。

該名網友指出，棒球項目，中華隊在世界12強棒球賽獲得冠軍，台灣少棒則在U-12少棒亞錦賽獲得冠軍。再來還有5個項目都有捷報：

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擊劍：陳致傑在香港公開劍擊錦標賽中奪鈍劍冠軍。
撞球：吳坤霖在全日本錦標賽中奪得冠軍。
跆拳道：林侑萱在2024世錦賽跆拳道摘金。
拳擊：黃筱雯參加世界拳總年終賽奪得世界冠軍。
桌球：陳忞昕和吳映萱參加2024世界青少年桌球錦標賽榮獲U15女子雙打冠軍。

另外，還有網友轉貼「中華啦協（Cheer Taiwan）」的貼文，啦啦隊也拿到國際啦啦隊總會（ICU） 2024年啦啦隊世界盃冠軍（Coed Premier）

看到貼文後，就有人豎起大拇指，「冠軍周」、「非常讚，台灣孩子們會越來越好」、「真是好消息不斷」、「We Are Always Team Taiwan！」「謝謝台灣隊。」「超狂！台灣能量大爆發！」

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