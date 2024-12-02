獨／一張照曝「高雄人水準」！聖誕節氛圍佳...這幕讓遊客秒冷

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府舉辦聖誕節活動，結合中央公園的意象把樹木森林中佈置了巨型天使燈海隧道等，同時也有一顆26米高的聖誕樹「森之樹」！活動在11月29日開始，吸引了大量的遊客，不過就有民眾發現在森之樹兩旁的高土坡，除了有裝置藝術，地上也散落非常多的垃圾，讓他質疑這就是「高雄人的水準」。

▲民眾提供中央公園草地滿地垃圾 。（對比圖／民眾提供）

《東森新媒體ETtoday》獨家接獲投訴，趙小姐表示，1日晚間10點多前往中央公園看森之樹，原本自己想要去國外度過聖誕節，但老公表示在高雄一樣也能有國外的氛圍，「在高雄看看，不用到沖繩看」，所以兩人就過去了，結果氣氛、熱鬧度真的很棒，只是有一件事非常煞風景，就是在森之樹旁的擺放有裝置藝術的高土坡，草地上都是垃圾，「眼睛隨便看就都有6到7個以上」，「高雄人的水準。」

▲白天跟前一晚民眾拍下照片相比，已經清理乾淨 。（圖／民眾提供）

▲記者重回中央公園，發現有菸蒂以及飲料杯，但大致已經清理乾淨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲草地上的這個區域，隙縫當中有不少煙蒂 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者2日上午實地走訪中央公園發現，其實草地上的垃圾都已經不見了，只見到零星的垃圾物品以及一個為喝完還裝有飲料的塑膠杯，同時還有不少菸蒂，但大致上都已經清理非常乾淨，而且還有不少幼稚園的小朋友在草地上玩耍、戶外教學，簡單的來說「滿地垃圾，瞬間復原」，

活動開始截至目前為3天，中央公園湧進的人數，警方粗估超過10萬人，週六（11月30日）是三天裡頭的高峰期，可見活動非常吸引人。詢問高雄市政府相關局處到底清理了多少垃圾？對於這個問題，工務局公園處推給了經發局，然後又推給了文化局，目前還是沒有答案，唯一能確定的是，這3天活動市集還沒有進場，垃圾等於都是遊客自行攜入。投訴人表示，樂見高雄有熱鬧的活動，也期盼前來遊客能夠共同發揮公德心，「留美照不留垃圾。」

▲記者重回中央公園，發現有菸蒂以及飲料杯，但大致已經清理乾淨 。（圖／記者吳奕靖攝）