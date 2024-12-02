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高醫名師聊床事！喊冤說她「又笨又窮」　女研究生不忍現身了

▲▼高醫大女學生指控蕭世槐性騷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫大女研究生指控公衛系兼任講師蕭世槐性騷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄醫學大學公共衛生系兼任講師、名醫蕭世槐，在職期間遭女研究生指控性騷，出國發表論文竟揪女學生同房「你可以跟我擠一間」，討論論文時還大聊與前女友的性事，讓她非常害怕，向校方提出申訴，沒想到在調查期間，老師竟還能帶其他女學生出國，讓她質疑學校性平是否還有公信力。受害女研究生今(2日)出面受訪，表示準備向蕭世槐提告，她也耳聞有些人受騷擾，呼籲受害者勇敢站出來指控。

女學生表示，系上同學投稿論文錄取，老師原本打算帶著她和另外5名女研究生到韓國發表，行前會議討論時，老師突然傳訊息說「妳可以跟我擠一間！」、「歡迎啊」、「妳太美，我怕我忍不住」、「如果逼不得已，只好妳來和我一起」等性暗示對話，讓她感到很害怕，第一時間想著，這是很直接的邀約，老師是不是傳錯了，「已婚人士怎麼可以講這種話？」

▲▼女研究生指控指導老師蕭世槐性騷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼蕭世槐傳送多則性暗示對話。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼女研究生指控指導老師蕭世槐性騷。（圖／記者許宥孺翻攝）

女學生隔天傳訊息給老師，提醒對方言行不妥、別亂開玩笑，老師則回覆：「知道了，以後不會了。」事後雖收回訊息，但並未表達歉意。

女學生認為老師態度輕浮，想起老師之前也有類似行為，例如在和老師討論研究計畫時，對方竟驚吐和前女友在床上性事的問題，講得很露骨，「我交了一個女朋友，他是同性戀，妳知道為什麼我知道她是同性戀嗎？因為到了上床那一刻，女生跟他說不要放進來，用手就好。」她當時很無言，不知道如何搭話。

女學生說，她深怕出國又被騷擾，但又考量到這是畢業門檻，畢業在即，她不想和老師起衝突，即便機票、報名費都繳了，她還是默默地退團，並另找指導教授，其他老師知道後，認為她應該通報性平，由學校介入調查。

▲蕭世槐擔任市立大同醫院副院長期間，獲國際醫療典範獎。（圖／翻攝自高醫大網頁）

▲蕭世槐擔任市立大同醫院副院長期間，獲國際醫療典範獎。（圖／翻攝自高醫大網頁）

女學生表示，等待調查期間，她每天都戰戰兢兢的，深怕在學校遇到老師，到現在每天都是家人送她到學校，沒想到在調查期間，老師還能繼續帶5名女學生出國，讓她不禁質疑，學校性平的公信力在哪裡？

最讓女學生感到錯愕的是，老師竟在性平調查時描述她是「又笨又窮的學生」，出國想要跟她同房，是因為考量她的經濟問題，還說她在學習上很弱勢，花了很多時間指導她的課業，沒想到卻被反咬一口。

女學生不滿地說，性騷後還去二次攻擊她又笨又窮，就算她今天窮，也不該被性騷擾，她敢說出來，又有多少人是不敢說出來的？她曾耳聞，在老師的工作職場上，有一些(人)被騷擾的事件，但是她沒有證據，需要那些被害人願意出來指控，她也準備向老師提告。

▲▼高醫大女學生指控蕭世槐性騷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女學生不滿被老師二次攻擊，也不滿校方做法，準備提告討公道。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對兼任講師蕭世槐調查期間仍帶女學生出國一事，高醫大表示，教師與學生參與研討會是為了開拓視野以及與外界交流學術成果，多為自發性參加，因此學校不會「指派」教師參與學術研討會，更不會「指派帶團」。

校方指出，研討會多是開會日期前數個月甚至半年前就完成報名，對於研究生來說是個很難得的機會，由於其餘學生表達仍想參與會議的意願，在不影響學生權益及基於教育的立場上，校方提醒學生注意自身安全，學生並未與當事人住同間飯店，也有部分家人同行，校方也有隨時追蹤學生的狀況。

蕭世槐曾擔任高雄醫學大學附設中和紀念醫院遠距醫療中心主任、高雄市立大同醫院副院長、衛福部醫院評鑑委員、高醫大董事會主任秘書。

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