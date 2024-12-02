　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

加油未熄火暴衝撞油罐車！6歲兒站機車踏板載　父子倒地畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名李姓爸爸騎機車，讓6歲兒子站在車前踏板，昨(1日)上午2人一起到鹿港一間加油站加油，未料機車未熄火，小孩誤觸到油門，整輛機車失控暴衝，撞到前方油罐車人車倒地，爸爸腳受傷、兒子臉頰有撕裂傷，所幸2人均輕傷送醫，警方提醒，駕駛人加油時請務必熄火，於機車踏板上供兒童站立，已違反道交條例規定，可處300元至600元罰緩。

▲彰化父子加油誤觸油門暴衝自撞前方油罐車。（圖／彰化踢爆網提供）

▲彰化父子加油誤觸油門暴衝自撞前方油罐車。（圖／彰化踢爆網提供，以下同）

警方初步調查，這起暴衝事件發生於12月1日上午8時42分許，李姓機車騎士騎乘普重機車，前方踏板搭載著6歲兒子，由鹿草路2段南往北方向左轉進入加油站。

▲彰化父子加油誤觸油門暴衝自撞前方油罐車。（圖／彰化踢爆網提供）

當時在等待加油時，小朋友誤觸油門導致機車失控暴衝，自撞前方油罐車，所幸當時油罐車已經熄火停車，造成重機車受損，李姓父子受傷，由救護車分別送往鹿基醫院救治。

加油站提醒民眾，引擎是發動著車裡面電路系統，都還在作動，那整個加油當中，很有可能會有火花的產生，會產生火災，必須熄火加油；另外警方則表示，機車於附載人員時，應坐於駕駛後方的固定座位，且只得搭載1人，縱使係搭載兒童時，亦是如此， 如駕駛人於機車踏板上供兒童站立，或另設臨時座位供兒童乘坐，皆已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，可處300至600元罰鍰。

▲彰化父子加油誤觸油門暴衝自撞前方油罐車。（圖／彰化踢爆網提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／爆分手王柏傑　謝欣穎回應了
快訊／謝欣穎「臨時取消」活動　電話未接神隱
「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮
快訊／00919配息出爐　12／19前要上車
高醫名師聊床事！喊冤說她「又笨又窮」　女研究生不忍現身了
留在富邦「不上不下」　25歲捕手任意引退：換條路試試看
74歲阿伯路倒命危！正妹騎士CPR救回一命　網讚：真的像天使
快訊／盧秀燕怒了！　台中2警懲處、所長拔官
熊入侵日本超市！掃蕩肉舖...終於抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

懷疑自己吃科克蘭藍莓染A肝　他怒告好市多求償66萬結果曝

高醫名師聊床事！喊冤說她「又笨又窮」　女研究生不忍現身了

正妹女騎士CPR畫面曝！74歲男路倒沒人理　她霸氣轉彎蹲地搶命

基隆男停逆向車道昏睡！警敲窗喝令下車　搜出「喪屍煙彈」

快訊／進校園帶走小六生懲處出爐　台中2警記申誡...所長拔官

74歲男路倒命危！正妹女騎士CPR送醫救回一命　網讚：真的像天使

投資470萬全飛了！雲林男親曝詐騙經過　面交車手見警衝出嚇傻

賭博網站客服月收1500萬！陸男來台設據點撈近億　37人被起訴

加油未熄火暴衝撞油罐車！6歲兒站機車踏板載　父子倒地畫面曝

南投醫師開車突左轉！撞死斑馬線上女行人　判7月緩刑2年

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

懷疑自己吃科克蘭藍莓染A肝　他怒告好市多求償66萬結果曝

高醫名師聊床事！喊冤說她「又笨又窮」　女研究生不忍現身了

正妹女騎士CPR畫面曝！74歲男路倒沒人理　她霸氣轉彎蹲地搶命

基隆男停逆向車道昏睡！警敲窗喝令下車　搜出「喪屍煙彈」

快訊／進校園帶走小六生懲處出爐　台中2警記申誡...所長拔官

74歲男路倒命危！正妹女騎士CPR送醫救回一命　網讚：真的像天使

投資470萬全飛了！雲林男親曝詐騙經過　面交車手見警衝出嚇傻

賭博網站客服月收1500萬！陸男來台設據點撈近億　37人被起訴

加油未熄火暴衝撞油罐車！6歲兒站機車踏板載　父子倒地畫面曝

南投醫師開車突左轉！撞死斑馬線上女行人　判7月緩刑2年

外交人事異動！賴清德總統令　劉世忠出任駐越南代表

陸生賀「中國台北」奪冠遭轟　藍委聲援：民進黨應展現包容價值

北港朝天宮水陸法會現溫情　28名史瓦帝尼學童禮佛感恩台灣

王義川就職喊心情很好　宣誓完衝國發基金調查委員會上工

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

台體大系主任涉霸凌「刀插課桌嗆學生」　教育部致歉：絕不袒護

小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

大野智「被大量造謠」違法遭緊急逮捕！　公司嚴正採取法律手段

雙十二與黑五讓歐洲線航空貨運價漲了五成　美國線小漲5%到10%

懷疑自己吃科克蘭藍莓染A肝　他怒告好市多求償66萬結果曝

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

「別逼我從高醫跳下來」　女學生遭性騷收到掛號又怒了

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長拔官

高醫名師邀女學生同房　「跟我擠一間」私訊曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

硬上麻吉妻「一啪即合」！小王被打斷手再賠30萬

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

按摩妹急遮胸！北市半套店改名養生館又被抄

9歲童陪父路跑遭輾亡！父母淚崩跪地「要真相」　

高雄聖誕節氛圍佳...這幕讓遊客秒冷

更多熱門

相關新聞

9歲童陪父路跑遭輾亡！父母淚崩跪地「要真相」　

9歲童陪父路跑遭輾亡！父母淚崩跪地「要真相」　

二林鎮伯立歐公益路跑馬拉松活動11月24日發生憾事，一名9歲陳姓男童Gordon陪同爸爸路跑，遭闖入賽道的休旅車輾過身亡，事發至今已經9天，今天父母親在校方及家長會陪同下同聲譴責，在媒體前下跪要真相，希望肇事駕駛及主辦單位可以勇於道歉，不要再有下一個Gordon事件發生。

高雄2攝影師坐後車廂　「露出4條腿」下場慘了

高雄2攝影師坐後車廂　「露出4條腿」下場慘了

上網買陸製「微型槍砲」　7買家送辦

上網買陸製「微型槍砲」　7買家送辦

把油門當煞車踩！ 陸女試乘連環撞5車「展示中心玻璃牆碎一地」

把油門當煞車踩！ 陸女試乘連環撞5車「展示中心玻璃牆碎一地」

基隆雞排店員工遭砍15cm刀傷！　22歲男逃4小時投案

基隆雞排店員工遭砍15cm刀傷！　22歲男逃4小時投案

關鍵字：

彰化鹿港加油暴衝失控油門影音

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

今午後轉雨！　下最大地區曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面