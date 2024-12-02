加油未熄火暴衝撞油罐車！6歲兒站機車踏板載　父子倒地畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名李姓爸爸騎機車，讓6歲兒子站在車前踏板，昨(1日)上午2人一起到鹿港一間加油站加油，未料機車未熄火，小孩誤觸到油門，整輛機車失控暴衝，撞到前方油罐車人車倒地，爸爸腳受傷、兒子臉頰有撕裂傷，所幸2人均輕傷送醫，警方提醒，駕駛人加油時請務必熄火，於機車踏板上供兒童站立，已違反道交條例規定，可處300元至600元罰緩。

▲彰化父子加油誤觸油門暴衝自撞前方油罐車。（圖／彰化踢爆網提供，以下同）

警方初步調查，這起暴衝事件發生於12月1日上午8時42分許，李姓機車騎士騎乘普重機車，前方踏板搭載著6歲兒子，由鹿草路2段南往北方向左轉進入加油站。

當時在等待加油時，小朋友誤觸油門導致機車失控暴衝，自撞前方油罐車，所幸當時油罐車已經熄火停車，造成重機車受損，李姓父子受傷，由救護車分別送往鹿基醫院救治。

加油站提醒民眾，引擎是發動著車裡面電路系統，都還在作動，那整個加油當中，很有可能會有火花的產生，會產生火災，必須熄火加油；另外警方則表示，機車於附載人員時，應坐於駕駛後方的固定座位，且只得搭載1人，縱使係搭載兒童時，亦是如此， 如駕駛人於機車踏板上供兒童站立，或另設臨時座位供兒童乘坐，皆已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，可處300至600元罰鍰。