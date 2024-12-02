危險畫面曝！高雄2攝影師坐後車廂　「露出4條腿」下場慘了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛轎車被直擊後車廂竟然坐了2名男子，其中一人手持單眼相機疑似在拍攝，危險畫面曝光後，網友直酸「這難道就是專業嗎？」對此，高雄警方表示，駕駛行為已違規，依法可處新台幣3000元以上18000元以下罰鍰。

▲高雄2攝影師坐後車廂拍攝，下場慘了。（圖／翻攝YouTube頻道「WoWtchout」）

YouTube頻道「WoWtchout」近日分享一段行車紀錄器影片，只見一輛白色轎車後車廂坐了2名男子，直擊網友表示，「專業攝影師是不挑位置坐的！汽車後車廂坐兩個人，一人手持單眼相機不知道在拍攝什麼，感覺有點危險」。畫面曝光後引來熱議，有網友說，「忽然衝過去急煞，後面兩個人會不會當場嚇死」、「專送殯葬業」、「有檢舉嗎？」。

▲高雄2攝影師坐後車廂拍攝，下場慘了。（圖／翻攝YouTube頻道「WoWtchout」）

對此，警方表示，民眾於網路平台上傳行車記錄器影片，該輛白色小客車在12月1日17時10分許，使用後車廂載客行駛於楠梓區楠海路上北向南行駛。

經檢視影片，該駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第6款規定，車廂以外載客，依法可處新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰。