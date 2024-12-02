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高醫名師揪女學生出國：跟我擠一間　調查中仍出團！校方回應了

▲蕭世槐擔任市立大同醫院副院長期間，獲國際醫療典範獎。（圖／翻攝自高醫大網頁）

▲蕭世槐擔任市立大同醫院副院長期間，獲國際醫療典範獎。（圖／翻攝自高醫大網頁）

記者許宥孺／高雄報導

曾任高雄醫學大學公共衛生系兼任講師的名醫蕭世槐，遭女學生指控，老師先前在開會時提到，10月會帶6名女研究生出國參加研討會，並要她協助訂房，不過他卻在對話中驚吐「你可以跟我擠一間」、「你太美，我怕我忍不住」等語，高醫認定性騷成立，懲處停聘兼任講師一職。不過女學生又控訴，蕭在接受調查期間，仍帶著5名學生出國參加研討會，質疑學校不顧學生安全。對此，校方今(2日)作出澄清。

一名就讀高醫大公共衛生系碩士三年級的女學生向媒體投訴，2年前她在友人推薦下，找到蕭世槐擔任論文指導老師，2人經常討論研究計畫，但蕭世槐卻藉機聊18禁話題，她擔心和老師翻臉，論文會無法順利完成、畢業，她再三隱忍，沒想到蕭世槐變本加厲。

▲▼女研究生指控指導老師蕭世槐性騷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼女研究生指控指導老師蕭世槐性騷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼女研究生指控指導老師蕭世槐性騷。（圖／記者許宥孺翻攝）

女學生指控，蕭世槐今年8月找其他5名學生到辦公室開會，表示要帶他們去韓國亞太公衛研討會，蕭世槐以擔心房間不夠為由，要女學生儘快協助訂房，並傳送多則性暗示訊息：「妳可以跟我擠一間！」、「歡迎啊」、「妳太美，我怕我忍不住」、「如果逼不得已，只好妳來和我一起。」

女學生隔天傳訊息給蕭世槐，提醒對方別亂開玩笑，蕭則回覆：「知道了，以後不會了。」事後雖收回訊息，但並未表達歉意。女學生認為老師態度輕浮，怕跟著出國又被騷擾，因此決定退出不參加研討會，同時也向校方提起申訴。

▲蕭世槐擔任市立大同醫院副院長期間，獲國際醫療典範獎。（圖／翻攝自高醫大網頁）

▲蕭世槐(右)曾任市立大同醫院副院長、高醫遠距健康照護中心主任、高醫公共衛生系兼任講師。（圖／翻攝自高醫大網頁）

高醫大召開性平調查委員會，蕭世槐則合理化自己的言行，還說女學生在學習上很弱勢，花時間指導課業還被反咬一口。而調查結果認為蕭世槐已構成性騷，高醫要求他接受性別平等教育課程，同時也停聘他高醫大公共衛生學系兼任講師一職，高醫則拔除他健康照護中心主任的職位。

女學生也指控，蕭世槐在接受性平調查期間，依舊帶5名女學生出國參加研討會，質疑學校沒有顧及學生安全。

▲▼高雄醫學大學。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄醫學大學。（圖／ETtoday資料照）

高雄醫學大學今日表示，校方對於性別平等與學生安全問題高度重視，並始終秉持零容忍的態度來處理相關事宜。針對當事人所涉及的事件，學校第一時間根據相關規範啟動調查程序，停聘當事人，使其離開教育現場。

高醫大指出，調查後認定蕭世槐行為構成性騷擾，此外，學校也要求蕭接受心理輔導和性別平等教育課程，促使其深入反思並改善行為，進一步提升其對性別平等議題的理解與尊重。

高醫大表示，對於該事件中所涉及的女學生，學校立即啟動全方位的支持與輔導，並確保其學業進度不受影響。此外，學校從未指派當事人帶團出國參加研討會，由於事件敏感，學校同時積極保障其他學生的安全，並提醒所有參與國際研討會的學生注意自身安全。

校方說，由於研討會是很早之前就預定的行程，事件發生後，公共衛生學系系主任有詢問其他5位女學生是否如期參加，女學生都表達願意，另有家長陪同去韓國，蕭世槐雖也有出國參加研討會，但沒有和學生住同一家飯店，並不算帶團。

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