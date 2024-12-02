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9歲童陪父路跑遭輾亡！父母淚崩跪地「要真相」：沒有一句道歉

▲陳父陳母跪地痛哭要真相。（圖／記者唐詠絮攝）

▲陳父陳母跪地痛哭要真相。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

二林鎮伯立歐公益路跑馬拉松活動11月24日發生憾事，一名9歲陳姓男童Gordon陪同爸爸路跑，遭闖入賽道的休旅車輾過身亡，今天父母親在校方及家長會陪同下同聲譴責，在媒體前下跪要真相，事發至今已經9天，希望肇事駕駛及主辦單位可以勇於道歉，不要再有下一個Gordon事件發生。

▲陳父陳母跪地痛哭要真相。（圖／記者唐詠絮攝）

Gordon訂於12月5日上午9點30分在彰化殯儀館至孝廳舉辦祝福追思會「畢業音樂會」，陳爸爸與陳媽媽今天與學校一起出面召開記者會，陳媽媽哭到眼睛紅腫，陳爸爸也瘦了一大圈，他說Gordon過世當天，「回來託夢只有留下一個笑容」，貼心的他似乎在告訴父母，不要擔心。

陳母哭到快昏厥了，她說，「我希望Gordon不要捨不得父母親，我知道他一定很錯愕，他只有跟著爸爸去路跑，結果就回不了家，至今沒有一句道歉，真的欺人太甚了」，下跪哭到嘶聲力竭，「我要求求大家，幫幫我們Gordon，幫他討一個公道。」

▲陳父陳母跪地痛哭要真相。（圖／記者唐詠絮攝）

陳父說，「在馬拉松會場怎麼會有車跑進來，為何會有車？」，「真的有做好交管？」，「我們公司也是贊助商及親友有30多人報名，對於伯立歐都是支持的，主辦單位對交管疏失，一直都沒有歉意，能夠承擔起錯誤，希望政府能重視路跑交管，希望Gordon是第一個，也是最後一個，不要再有下個事件發生。」

陳爸爸還原事發經過表示，當天肇事路段是折返點，「當天有交管，但很少，並不是每個路口都有，賽道雙向滿滿都是人」，當時已經快到終點，兒子就在左後方，車子就從左後方開過來，兒子遭撞擊後，轉頭過去一看，駕駛也沒有踩煞車，前後輪直接從兒子的頭部輾壓過。

▲陳父陳母跪地痛哭要真相。（圖／記者唐詠絮攝）

陳爸爸淚崩的說，「肇事車子是從後方過來」，其實撞下當下我也是昏了，失去理智沒辦法講話，一個小孩130多公分高，「肇事駕駛他是在玩手機還是在做什麼」，卻一直說沒看到，那是不是危險駕駛？就讀的國小校長及家長會也出面同聲譴責，「要真相、還我公道。」

而主辦單位伯立歐說，對案家失去親人的痛「很抱歉」，也積極地在檢討，創辦人也於案發當天到殯儀館對家屬寶達歉意，目前配合檢警還原真相，也願意為失去的生命討回公道，發生此事很難過也深感抱歉，向所有人表達歉意。

▲陳父陳母跪地痛哭要真相。（圖／記者唐詠絮攝）

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