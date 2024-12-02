暴雪感恩節狂襲美國！紐約州積雪1m「緊急狀態」　居民靠這招苦撐

▲美國紐約州降下大雪。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國感恩節假期結束前，多地因暴雪和極端寒冷氣候而陷入困境，紐約州、賓夕法尼亞州宣布進入緊急狀態。其中，紐約州北部塔格希爾地區降雪深度達117公分，而賓州西北部分地區積雪接近約61公分。極端氣候導致交通癱瘓，民眾受困車內超過19小時，對日常生活和交通運輸造成嚴重影響。

根據《美聯社》，在紐約州塔格希爾地區（Tug Hill region），來自安大略湖的湖效應降雪形成狹長的降雪帶，當地居民被迫不停清理積雪。商人泰奧（Kevin Tyo）表示，他每天使用鏟雪設備維持通行，並提醒外地駕駛者減速或避免外出。

軍事基地德拉姆堡（Fort Drum）警告，1日白天該地可能再降雪48公分。為保障交通安全，I-90州際公路部分路段對商業車輛實施禁行措施。

在暴雪侵襲期間，一些民眾的旅行計劃被迫中斷。來自紐約州威爾士的辛茨修斯（Christine Schintzius）帶著2名兒童及2名侄女，準備前往克里夫蘭參加曲棍球比賽，豈料卻受困車內近19小時。幸運的是，當地居民與貨車司機伸出援手，幫助提供水、食物及協助鏟雪。

此外，水牛城的惡劣天氣對國家美式足球聯賽（NFL）造成一定影響。當地主場賽前開始進行清理體育場積雪的工作，並支付每小時20美元招募臨時工參與。雖然比賽當天氣溫僅攝氏零下3度，體感溫度甚至降至零下8度，但比賽仍按計劃進行。瘋狂的球迷們表示，嚴寒的天氣讓球員和觀眾們更熱情。

暴雪影響範圍廣泛，密西根州、肯塔基州及西維吉尼亞州部分地區也遭受不同程度的降雪。美國國家氣象局（NWS）預計，未來幾天寒冷天氣將繼續擴散至東部3分之1的地區，氣溫比平均降低約5.5度，部分地區可能再迎來積雪。

隨著暴雪持續影響，地方政府強調應急準備的重要性，呼籲居民減少外出並留意天氣警報。此次極端天氣顯示出氣候變化對美國東部地區的挑戰。