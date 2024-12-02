快訊／推翻不干預司法承諾　拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

▲白宮宣布拜登已正式簽署了兒子韓特的赦免書。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登在任期接近尾聲時，行使行政權力赦免他的兒子韓特（Hunter Biden），推翻了他先前不干預司法的公開承諾。此前，韓特因涉及槍支購買欺詐及逃稅，分別在德拉瓦和加州面臨指控，並將於12月12日及16日宣判刑罰。拜登指出，自己之所以出手，是因為兒子受到不平等的對待。

據《華盛頓郵報》報導，韓特的法律問題始於2018年。當時，他在購買槍支時撒謊，聲稱自己未使用非法藥物，並在吸毒的情況下擁有武器11天。今年6月，德拉瓦州的聯邦陪審團就此案裁定韓特罪名成立；隨後韓特9月又在加州被控逃稅。起初，韓特否認了所有9項聯邦指控，卻在最後一分鐘突然改口認罪。

為了確保案件不受拜登監管的司法部影響，這2起官司都是由特別檢察官魏斯（David Weiss）負責。報導稱，韓特的槍支指控可能會讓他面臨監禁，但由於他是初犯且槍支持有時間短，刑期可能較輕。然而，稅務問題更加嚴重，特別是在他因槍支案成為重罪犯的情況下，判刑可能更加嚴厲。

Statement from President Biden



“Today, I signed a pardon for my son Hunter…”



Full statement: https://t.co/InKuzm3vMF pic.twitter.com/vhxIjr1xIe — CSPAN (@cspan) December 2, 2024

拜登在當地12月1日透過白宮發布聲明，表示韓特被選擇性、不公正地起訴，明顯受到了不同的對待，而且兒子受到的指控是政治對手攻擊自己的手段，有些甚至還是在反對他當選後才提出，重申自己只簡單遵循一個原則，就是「告訴美國人民真相」。

此前，拜登一再表示他不會利用職權干涉兒子的司法案件，白宮也多次重申了拜登這一立場，甚至在韓特9月認罪後依然如此。然而，隨著拜登即將卸任，他選擇赦免韓特，而外界認為這一決定是基於他對家庭的忠誠，並且在政治風險最低的情況下做出的。批評者指出，拜登的行為與他對前總統川普操縱司法的指責形成鮮明對比。

韓特的一生可說是個悲劇。他的母親和妹妹在1972年的車禍中去世，隨後他的哥哥也在2015年因罹患腦癌逝世。這一連串的事件加劇了他對毒品的依賴，但他後來成功戒了毒，再婚育有一子，並在父親的重大時刻陪伴在側。然而，共和黨人卻不斷揪著韓特的商業行為不放，特別是他在烏克蘭能源公司Burisma擔任董事期間的爭議，並藉此攻擊拜登總統的誠信。

對拜登而言，這個決定凸顯了其家庭情感與政治現實的兩難。雖然赦免使韓特擺脫了法律糾纏，但也削弱了拜登長期倡導的司法獨立原則。在支持者眼中，這是一位父親對兒子的保護；但在批評者眼中，這是一位總統濫用權力的象徵。