快訊／推翻不干預司法承諾　拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

▲白宮宣布拜登已正式簽署了兒子韓特的赦免書。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國總統拜登在任期接近尾聲時,行使行政權力赦免他的兒子韓特(Hunter Biden),推翻了他先前不干預司法的公開承諾。此前,韓特因涉及槍支購買欺詐及逃稅,分別在德拉瓦和加州面臨指控,並將於12月12日及16日宣判刑罰。拜登指出,自己之所以出手,是因為兒子受到不平等的對待。

據《華盛頓郵報》報導,韓特的法律問題始於2018年。當時,他在購買槍支時撒謊,聲稱自己未使用非法藥物,並在吸毒的情況下擁有武器11天。今年6月,德拉瓦州的聯邦陪審團就此案裁定韓特罪名成立;隨後韓特9月又在加州被控逃稅。起初,韓特否認了所有9項聯邦指控,卻在最後一分鐘突然改口認罪。

為了確保案件不受拜登監管的司法部影響,這2起官司都是由特別檢察官魏斯(David Weiss)負責。報導稱,韓特的槍支指控可能會讓他面臨監禁,但由於他是初犯且槍支持有時間短,刑期可能較輕。然而,稅務問題更加嚴重,特別是在他因槍支案成為重罪犯的情況下,判刑可能更加嚴厲。

