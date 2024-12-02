　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／推翻不干預司法承諾　拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

▲▼美國總統拜登與兒子韓特．拜登（Hunter Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮宣布拜登已正式簽署了兒子韓特的赦免書。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登在任期接近尾聲時，行使行政權力赦免他的兒子韓特（Hunter Biden），推翻了他先前不干預司法的公開承諾。此前，韓特因涉及槍支購買欺詐及逃稅，分別在德拉瓦和加州面臨指控，並將於12月12日及16日宣判刑罰。拜登指出，自己之所以出手，是因為兒子受到不平等的對待。

據《華盛頓郵報》報導，韓特的法律問題始於2018年。當時，他在購買槍支時撒謊，聲稱自己未使用非法藥物，並在吸毒的情況下擁有武器11天。今年6月，德拉瓦州的聯邦陪審團就此案裁定韓特罪名成立；隨後韓特9月又在加州被控逃稅。起初，韓特否認了所有9項聯邦指控，卻在最後一分鐘突然改口認罪。

為了確保案件不受拜登監管的司法部影響，這2起官司都是由特別檢察官魏斯（David Weiss）負責。報導稱，韓特的槍支指控可能會讓他面臨監禁，但由於他是初犯且槍支持有時間短，刑期可能較輕。然而，稅務問題更加嚴重，特別是在他因槍支案成為重罪犯的情況下，判刑可能更加嚴厲。

拜登在當地12月1日透過白宮發布聲明，表示韓特被選擇性、不公正地起訴，明顯受到了不同的對待，而且兒子受到的指控是政治對手攻擊自己的手段，有些甚至還是在反對他當選後才提出，重申自己只簡單遵循一個原則，就是「告訴美國人民真相」。

此前，拜登一再表示他不會利用職權干涉兒子的司法案件，白宮也多次重申了拜登這一立場，甚至在韓特9月認罪後依然如此。然而，隨著拜登即將卸任，他選擇赦免韓特，而外界認為這一決定是基於他對家庭的忠誠，並且在政治風險最低的情況下做出的。批評者指出，拜登的行為與他對前總統川普操縱司法的指責形成鮮明對比。

韓特的一生可說是個悲劇。他的母親和妹妹在1972年的車禍中去世，隨後他的哥哥也在2015年因罹患腦癌逝世。這一連串的事件加劇了他對毒品的依賴，但他後來成功戒了毒，再婚育有一子，並在父親的重大時刻陪伴在側。然而，共和黨人卻不斷揪著韓特的商業行為不放，特別是他在烏克蘭能源公司Burisma擔任董事期間的爭議，並藉此攻擊拜登總統的誠信。

對拜登而言，這個決定凸顯了其家庭情感與政治現實的兩難。雖然赦免使韓特擺脫了法律糾纏，但也削弱了拜登長期倡導的司法獨立原則。在支持者眼中，這是一位父親對兒子的保護；但在批評者眼中，這是一位總統濫用權力的象徵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／首創！周杰倫「扣押黃牛票」將開賣
陌生女闖入「脫褲拉屎」！　淡水婦出門踩到險滑倒
黃國昌音量過大！　韓國瑜皺眉「風紀股長」上身了
美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里被拍
快訊／周玉蔻爆黃國昌「硬上女學生」　判決出爐
日本電車驚見台妹「核彈快撐爆洋裝」！身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

暴雪感恩節狂襲美國！紐約州積雪1m「緊急狀態」　居民靠這招苦撐

美媒：中國「向俄取經」研究規避制裁　為台海衝突做準備

快訊／推翻不干預司法承諾　拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

觀察組織：敘利亞政府軍內戰以來首度失守第2大城

書中真有黃金屋！比特幣富豪辦尋寶遊戲　讀書就可找到6500萬寶藏

川普欲撤FBI局長！　白宮國安顧問批：應維持獨立性

全球第一！比利時落實性工作者勞動法　未來可拒絕嫖客、帶薪休假

住垃圾屋還摳腳！日本女VTuber直播公開超反差形象　人氣不減反增

德國外長訪北京前　指責中國威脅歐洲和印太和平

羅馬尼亞國會大選出口民調：極右派大有斬獲

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

傑克羅素躺腿玩擊掌遊戲　爸被融化高八度：好可愛

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

暴雪感恩節狂襲美國！紐約州積雪1m「緊急狀態」　居民靠這招苦撐

美媒：中國「向俄取經」研究規避制裁　為台海衝突做準備

快訊／推翻不干預司法承諾　拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

觀察組織：敘利亞政府軍內戰以來首度失守第2大城

書中真有黃金屋！比特幣富豪辦尋寶遊戲　讀書就可找到6500萬寶藏

川普欲撤FBI局長！　白宮國安顧問批：應維持獨立性

全球第一！比利時落實性工作者勞動法　未來可拒絕嫖客、帶薪休假

住垃圾屋還摳腳！日本女VTuber直播公開超反差形象　人氣不減反增

德國外長訪北京前　指責中國威脅歐洲和印太和平

羅馬尼亞國會大選出口民調：極右派大有斬獲

張棋惠突「持續性耳鳴36小時」！　崩潰求救：覺得人生無望

戴資穎化身1日鑑識員！體驗空氣槍威力　宣導打擊黑槍、終結暴力

信義企業集團創辦人周俊吉推廣企業倫理　獲管科會最高榮譽「管理獎章」

小北聖誕樹吸68萬人瀏覽！網笑：會不會太敷衍　明德門市回應了

台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

勞動基金10月獲利209億元　前10月賺9391億元

快訊／周杰倫粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

川普將推親商政策　投資科技股搭上政策順風車

暴雪感恩節狂襲美國！紐約州積雪1m「緊急狀態」　居民靠這招苦撐

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

台灣人遭韓國拘留！　登塑膠原料運輸船抗議被捕

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

俄羅斯抓壯丁！　數百男送往徵兵辦公室

即／拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

女VTuber公開超反差地獄垃圾屋　人氣狂飆

D&D也被「政確」　馬斯克：買要多少錢

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵」

法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　影片曝

23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

烏克蘭爆20萬人逃兵　部隊全員棄守陣地

川普提親家擔任要職　內定阿拉伯和中東顧問

澤倫斯基敦促拜登　幫烏克蘭加入北約爭取盟國支持

更多熱門

相關新聞

賴清德出訪過境美首日　偵獲中共15架次戰機、7共艦擾台

賴清德出訪過境美首日　偵獲中共15架次戰機、7共艦擾台

總統賴清德昨（1日）出訪首日，過境美國夏威夷，國防部今（2日）公布最新軍事動態，中共解放軍1日至2日，派遣共機15架次、共艦7艘次、公務船2艘次，分布於台海中線、西南、東部海空域，其中3架次逾越中線。

富豪辦尋寶遊戲　讀書就可找到6500萬寶藏

富豪辦尋寶遊戲　讀書就可找到6500萬寶藏

川普欲撤FBI局長！國安顧問：應維持獨立性

川普欲撤FBI局長！國安顧問：應維持獨立性

川普提親家擔任要職　內定阿拉伯和中東顧問

川普提親家擔任要職　內定阿拉伯和中東顧問

澤倫斯基敦促拜登　幫烏克蘭加入北約爭取盟國支持

澤倫斯基敦促拜登　幫烏克蘭加入北約爭取盟國支持

關鍵字：

美國北美要聞拜登韓特赦免

讀者迴響

熱門新聞

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

今午後轉雨！　下最大地區曝

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

合歡山塞爆武嶺變夜市！民眾笑：吸血鬼聚會

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

B群「最佳服用時機」成分是關鍵！她點名1種不要睡前吃

「別逼我從高醫跳下來」　女學生遭性騷收到掛號又怒了

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

明午後水氣增雨區3階段變化　周五東北季風增強「雨區擴大」

高醫名師邀女學生同房　「跟我擠一間」私訊曝

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面