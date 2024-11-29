假檢警老哏騙光退休金　恆春警深入部落打詐宣導

▲恆春警分局員警深入滿州鄉長壽文化健康站關懷據點反詐及交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

假檢警利用長者不懂司法程序的特性，要求監管民眾帳戶、或提領現金交給假檢察官，讓民眾被騙就是數佰萬元，甚至連退休金都沒了，恆春警分局有鑑於此，前往滿州鄉長壽文化健康站關懷據點，向長輩宣導及交通安全，讓部落長輩了解如何保護自己。

恆春警分局表示，政府提倡「打詐新四法」上路，為突破打詐困境，輔助政策執行，勤區員警以深入社區「入戶宣導」阻詐、識詐及交通安全，藉以深植民眾印象以達宣導效果。

恆春警分局長樂派出所所長鍾壽昌、警員潘柏恩以及第一組巡官蔡蟬亘利用聯合查察勤務，前往滿州鄉長壽文化健康站關懷據點，講解修法重要性以及交通安全，讓部落長者了解如何保護自己。

另以轄內易發生假檢警、假投資及假網拍等詐欺手法為例，讓長者了解勿聽信網路上，打著「低投資、高報酬、穩獲利」等名號，讓長者誤以為不用花時間及勞動就能獲利；又或者假冒檢警，利用長者不懂司法程序的特性，要求監管民眾帳戶、或提領現金交給假檢察官，讓民眾被騙就是數佰萬元，甚至連退休金都沒了。

恆春警分局呼籲，為防範年長者詐騙事件發生，警方經常利用社區關懷據點民眾集會的機會，舉辦宣導活動與民眾互動，或是進入社區及校園辦理反詐騙的專題演講，講解最新的詐騙資訊，讓民眾能建立安全意識，養成多方求證的習慣，有效降低遭詐騙的機率，共同建構一個安居樂業的生活環境。警方將持續加強宣導防範犯罪事件發生，並積極查緝不法，如民眾遇有詐騙等情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110專線報案查證，一同保護自身財產安全。