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南消四大防火宣導走進牧場與民同樂　提升民眾安全意識

▲農業部畜產試驗所與台南區農業改良場農畜聯合開放日，週六在新化牧場盛大登場，台南消防局第四大隊新化消防分隊受邀到場宣導防火防災知識，增進民眾安全意識。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

▲農業部畜產試驗所與台南區農業改良場農畜聯合開放日，週六在新化牧場盛大登場，台南消防局第四大隊新化消防分隊受邀到場宣導防火防災知識，增進民眾安全意識。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農業部畜產試驗所與台南區農業改良場一年一度的農畜聯合開放日，週六在新化牧場盛大登場，平日不對外開放的牧場精彩的表演及豐富的農畜產品展示，吸引大量民眾進場，台南消防局第四大隊新化消防分隊受邀到場宣導防火防災知識，增進民眾安全意識。

▲農業部畜產試驗所與台南區農業改良場農畜聯合開放日，週六在新化牧場盛大登場，台南消防局第四大隊新化消防分隊受邀到場宣導防火防災知識，增進民眾安全意識。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

新化分隊警、義消以及婦宣人員為此次活動認真規劃，特別針對「滅火器的正確使用方法」、「撥打119報案電話要領」、「住宅用火災警報器(住警器)設置」、「鐵窗及鐵門須留逃生出口」、「避難通道要保持暢通」，「延長線不超過負載」、「地震保命3步驟，趴下、掩護、穩住」等居家防火防災安全事項一一解說，在場民眾與消防人員互動熱絡，收穫匪淺。同時，新化消防隊也透過有獎問答與消防器材展示等互動環節，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中學習安全知識。

▲農業部畜產試驗所與台南區農業改良場農畜聯合開放日，週六在新化牧場盛大登場，台南消防局第四大隊新化消防分隊受邀到場宣導防火防災知識，增進民眾安全意識。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保表示，隨著冬季氣溫逐漸下降，民眾天冷時經常會緊閉家中門窗，造成通風不良，使用瓦斯爐、燃氣熱水器或烹煮火鍋時，家裡務必「開啟一扇窗」，保持室內空氣流通，以防止一氧化碳中毒的危險。

▲農業部畜產試驗所與台南區農業改良場農畜聯合開放日，週六在新化牧場盛大登場，台南消防局第四大隊新化消防分隊受邀到場宣導防火防災知識，增進民眾安全意識。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯也提醒民眾在冬天使用燃氣設備時需提高防範一氧化碳中毒的意識。如果全家人都出現頭暈等症狀且未改善時，應警惕可能是一氧化碳中毒，這時請立即撥打119趕快送醫急救。

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