　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市交通違規科技執法11月底增加20處　 2個月宣導期民眾請注意

▲台南市警局評估轄區「易肇事路段(口)」相關數據、違規態樣及道路順暢程度，在20處路口規劃建置科技執法設備，迄今已建置完成並於30日上線啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局評估轄區「易肇事路段(口)」相關數據、違規態樣及道路順暢程度，在20處路口規劃建置科技執法設備，迄今已建置完成並於30日上線啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，台南市警局評估轄區「易肇事路段(口)」相關數據、違規態樣及道路順暢程度，於2024年在20處路口規劃建置科技執法設備，迄今已建置完成，並於30日上線啟用，2個月宣導期民眾請注意。

20處路口新規劃建置科技執法設備地點如下：
一、善化區1處：中正路66巷與建國路78巷口。
二、新市區1處：樹谷大道與紫楝路口。
三、永康區5處：復興路與高速一街二段口、中正北路與永安路口、永安路與仁愛街口、中正南(北)路與中正路口、中正北路與王行路口。
四、東區2處：東門路與自由路口、大同路與國民路口。
五、中西區1處：西門路與民權路口。
六、南區4處：大成路與國民路口、金華路與健康路口、中華西路與新興路口、金華路與新興路口。
七、北區4處：東豐路與長榮路口、公園路與和緯路口、小東路與勝利路口、西門路與北安路口。
八、安南區2處：長和路與永安橋路口、北安路與怡安路口(含長溪路與怡安路口)。

▲台南市警局評估轄區「易肇事路段(口)」相關數據、違規態樣及道路順暢程度，在20處路口規劃建置科技執法設備，迄今已建置完成並於30日上線啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次建置科技執法設備執法重點以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主，此外，市警局為加強轄內速度管理及闖紅燈易影響交通安全之重點路段，亦增加6處固定桿執法設備，地點包含：麻豆區市道173線(紀安國小前)、白河區172線36公里處、後壁區市道172線與南76線路口、仁德區虎山橋下橋處文華路段(往北行向)、永康區河堤道路與洲工街175巷口及南區安平港聯外道路（鯤鯓路127之5號前），部分細節均於本局官網公布提供各駕駛人參考，另為避免部分民眾未熟稔路況，同時俾使駕駛人習慣建置後的交通環境，將展開為期「2個月」宣導期，預定於2025年2月1日起正式舉發處罰。

▲台南市警局評估轄區「易肇事路段(口)」相關數據、違規態樣及道路順暢程度，在20處路口規劃建置科技執法設備，迄今已建置完成並於30日上線啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警交通警察大隊在此呼籲，科技執法之建置非以處罰為目的，係為導正及嚇阻部分違規駕駛人的不良習慣，據以達到防制交通事故及維護道路（口）順暢等效果，行駛道路時務必遵守相關交通規則，相互禮讓營造友善用路環境，避免違規觸法，維護生命安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／中國、俄羅斯11架軍機進入「南韓航空識別區」　戰機緊急
快訊／富邦悍將2球員不打了　任意引退
快訊／吳赫宣布結婚！　10年零緋聞…公司證實
陳傑憲吸引美日職　獅隊表態留人「終身統一」
快訊／北檢第9度提訊柯文哲　最新畫面曝
快訊／前綠委罹食道癌病逝
長官現身彰化警告別式　父悲求交出「這3人」
快訊／高雄死亡車禍！　女騎腳踏車當場喪命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

指定花蓮有機米！JR東日本台灣公司拜訪徐榛蔚　共同開發酒品

花蓮轉運站兩週年！開辦靜態展及轉運市集　限定好禮大方送

暨大楊洲松等3教師　獲教育部頒發2024年木鐸獎

台南市交通違規科技執法11月底增加20處　 2個月宣導期民眾請注意

減塑日常做起！花蓮重慶市場推購物塑膠袋減量　1個月21萬個

台南東山崁頭山孚佑宮捐贈救護車　提升地方緊急救護能力

實踐永續與產業升級　崑山科大攜手法人、企業推動「跨國循環經濟中心」

台南聲景百選名單揭曉　國際論壇交流週活動開幕

「勞雇安心計畫」論壇登場　台南分享移工職安新成果

假檢警老哏騙光退休金　恆春警深入部落打詐宣導

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

指定花蓮有機米！JR東日本台灣公司拜訪徐榛蔚　共同開發酒品

花蓮轉運站兩週年！開辦靜態展及轉運市集　限定好禮大方送

暨大楊洲松等3教師　獲教育部頒發2024年木鐸獎

台南市交通違規科技執法11月底增加20處　 2個月宣導期民眾請注意

減塑日常做起！花蓮重慶市場推購物塑膠袋減量　1個月21萬個

台南東山崁頭山孚佑宮捐贈救護車　提升地方緊急救護能力

實踐永續與產業升級　崑山科大攜手法人、企業推動「跨國循環經濟中心」

台南聲景百選名單揭曉　國際論壇交流週活動開幕

「勞雇安心計畫」論壇登場　台南分享移工職安新成果

假檢警老哏騙光退休金　恆春警深入部落打詐宣導

關懷盃「陳偉殷」現身！最愛12強國手林昱珉： 穀保時就關注

BBU概念股飛天 4檔個股收漲停

安以軒富商尪陳榮煉「重判13年」　閨蜜曾曝：她帶著孩子很努力生活

雞翅下殺半價！bb.q CHICKEN年末限定「歡聚食雞餐」限時開賣

台積電尾盤遇空襲千元失守！　台股收盤下跌36.4點

中職打假球！恐怖內幕曝「黑主狂丟芭樂」　黃平洋：每位子擺30萬

喊話中央「全國廢除娛樂稅」　葉元之：免稅更能催出營業稅收

特斯拉Cybertruck飆速撞毀起火　3人受困車內喪命

大谷翔平表態想打洛杉磯奧運　難成真3大理由曝：降低經典賽價值

Disney+看得到！朱智勛《愛在獨木橋》重逢世仇鄭裕美：妳要和我交往

地方熱門新聞

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

陳柏清返母校中興國中校門人潮擠爆

2024山谷燈光節點燈　最高耶誕樹將延長至元宵

屏檢參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

夢幻糖果燈海甜亮統領　唐吉軻德12/5盛大開幕

養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

最高檢察署推「猜猜我是誰？」 防詐反賄劇場

桃園資源循環績優機構　暨海洋認養企業表揚

國家工藝大師粘碧華刺繡工藝展　桃園展出

獅子會300B3區捐愛心款　助原鄉長者照護健康

南投縣砸4800萬購14輛低碳環保清運車

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

台南東山崁頭山孚佑宮捐贈救護車提升緊急救護能力

南消購置緊急救援包配發台南53分隊

更多熱門

相關新聞

台南東山崁頭山孚佑宮捐贈救護車提升緊急救護能力

台南東山崁頭山孚佑宮捐贈救護車提升緊急救護能力

台南市東山孚佑宮29日上午9時30分，辦理救護車捐贈儀式，台南市消防局長李明峯代表受贈，此次捐贈展現了地方宗教團體回饋社會的熱心善舉，並進一步提升了台南市緊急醫療救護服務的品質與效率。

台南聲景百選名單揭曉國際論壇交流週開幕

台南聲景百選名單揭曉國際論壇交流週開幕

知名香氛選中台南95年老屋　在地：屋主曾開價5千萬賣

知名香氛選中台南95年老屋　在地：屋主曾開價5千萬賣

「勞雇安心計畫」論壇登場台南分享移工職安新成果

「勞雇安心計畫」論壇登場台南分享移工職安新成果

假檢警詐騙再現 恆春警深入部落打詐宣導

假檢警詐騙再現 恆春警深入部落打詐宣導

關鍵字：

台南交通違規科技執法宣導

讀者迴響

熱門新聞

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

泰國網紅旅台過馬路一半慘遭撞斷腿

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面