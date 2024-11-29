台南市交通違規科技執法11月底增加20處　 2個月宣導期民眾請注意

▲台南市警局評估轄區「易肇事路段(口)」相關數據、違規態樣及道路順暢程度，在20處路口規劃建置科技執法設備，迄今已建置完成並於30日上線啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，台南市警局評估轄區「易肇事路段(口)」相關數據、違規態樣及道路順暢程度，於2024年在20處路口規劃建置科技執法設備，迄今已建置完成，並於30日上線啟用，2個月宣導期民眾請注意。

20處路口新規劃建置科技執法設備地點如下：

一、善化區1處：中正路66巷與建國路78巷口。

二、新市區1處：樹谷大道與紫楝路口。

三、永康區5處：復興路與高速一街二段口、中正北路與永安路口、永安路與仁愛街口、中正南(北)路與中正路口、中正北路與王行路口。

四、東區2處：東門路與自由路口、大同路與國民路口。

五、中西區1處：西門路與民權路口。

六、南區4處：大成路與國民路口、金華路與健康路口、中華西路與新興路口、金華路與新興路口。

七、北區4處：東豐路與長榮路口、公園路與和緯路口、小東路與勝利路口、西門路與北安路口。

八、安南區2處：長和路與永安橋路口、北安路與怡安路口(含長溪路與怡安路口)。

本次建置科技執法設備執法重點以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主，此外，市警局為加強轄內速度管理及闖紅燈易影響交通安全之重點路段，亦增加6處固定桿執法設備，地點包含：麻豆區市道173線(紀安國小前)、白河區172線36公里處、後壁區市道172線與南76線路口、仁德區虎山橋下橋處文華路段(往北行向)、永康區河堤道路與洲工街175巷口及南區安平港聯外道路（鯤鯓路127之5號前），部分細節均於本局官網公布提供各駕駛人參考，另為避免部分民眾未熟稔路況，同時俾使駕駛人習慣建置後的交通環境，將展開為期「2個月」宣導期，預定於2025年2月1日起正式舉發處罰。

台南市警交通警察大隊在此呼籲，科技執法之建置非以處罰為目的，係為導正及嚇阻部分違規駕駛人的不良習慣，據以達到防制交通事故及維護道路（口）順暢等效果，行駛道路時務必遵守相關交通規則，相互禮讓營造友善用路環境，避免違規觸法，維護生命安全。