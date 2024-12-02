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立法院大法官公聽會談女教師案　韓國瑜仰天嘆息

▲▼立法院長韓國瑜主持「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會。（圖／記者皮心瑀攝）

▲立法院長韓國瑜主持「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會表情沈重。（圖／記者皮心瑀攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

立法院全院委員會2日進行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，10年前遭強盜性侵殺害的高雄左營陳姓女教師的丈夫張介能也出席，談及自己的妻子時，讓主持會議的立法院長韓國瑜直言真的聽了很難過，而國民黨立委羅智強發言時再度談到此事，韓國瑜聽了表情沈重，甚至一度仰天輕嘆了一口氣。

▲▼立法院長韓國瑜主持「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會。（圖／記者皮心瑀攝）

曾經拿下師鐸獎的退休女老師陳月妹，10年前開車到高雄左營的哈囉市場買菜，遭兇嫌劉志明殺害，當時事件震驚社會，案件纏訟將近10年，連續5次判處死刑，案經最高法院撤銷發回，今年五月更四審判決出爐，全案逆轉，劉志明逃死，改判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

羅智強在今天公聽會上說，這世界上有好人也有壞人，有種壞人殺人根本沒理由，他不把別人命當命，甚至只覺得樂趣，而當司法最後成為惡意的保護者，所有善良守法的人、普通老百姓要靠誰保護？遺憾的是大法官把自己當王，用自己價值，強壓被害者家屬流不盡的淚水，強壓全台超過八成反廢死民意。

羅智強認為，主張廢死不是完全沒道理，民進黨團把它列入黨綱，那就提案立法，而不是找了黨意大法官，繞過民意立法，用少數大法官意志，做出實質廢死判決，第一個保護的就是虐殺張教授妻子劉姓兇犯，她不過去市場買菜就遭遇橫禍，兇手改判免死，最高法院直接說是依照大法官判決意旨，這樣還說大法官沒有實質廢死？大法官成為惡人的救星，女老師的冤屈埋於地下再也不能昭雪。

羅智強表示，這次七位大法官提名人，有六位主張廢死，請將心比心，立法院要怎麼通過這樣的人事案，「我怎麼投得下這張票？我對得起家屬嗎？對得起八成民意嗎？我不會背書這六位」。

針對何謂適任的大法官，與會的學者蘇彥圖表示，最基本的就是操守，要有高尚人格，沒有道德上的爭議，再來是專業能力，第三個則是司法哲學，第四個是司法氣質。

針對司法哲學，蘇彥圖指出，大家都理解，法官也是人，有自己的立場，這一定程度會影響他的決定，但不是只依此作決定，每個法官對於自己角色的認知都會不一樣，對於憲法解釋，都會有不同理論，重點是沒有定於一尊的解釋方法，不是說好像立法院都要用某種標準期待所有被提名人，不同的法官有不同的憲法人格，這可進一步透過人事權審查，讓大家知道選任出來的大法官是什麼大法官。

有關司法氣質，蘇彥圖認為，大法官需要展現出能獨立思考的能力，他可能過去有政治活動的參與，但他並不會因此而產生偏好，展現出公正性、開放性，傾聽不同意見，有沒有辦法溝通，有沒有辦法被說服，只要有這樣特質的大法官都是直得被肯定、選任的，大法官是法官，不是穿著法袍的政客，黨派的思考應是最不重要的部分。

民進黨立委鍾佳濱則說，從被提名人過去的主張去作為行使同意權的判準，是這樣嗎？今天對於被提名人的審查，不意味他在釋憲案採取的立場，就像不能有案子送到法院要去挑法官，只能聲請迴避，而迴避的原則本來就有，但去看被提名人的過去，來判斷他未來的立場，這不應該。

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