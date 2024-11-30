少女遭性侵「半裸陳屍水溝」！指縫驗出DNA揭兇手　竟是15歲鄰居

▲ 凱特琳被鄰居約出門散步，卻遭性侵後勒斃。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州發生一起悲劇，一名17歲少女遭人性侵後棄屍家附近水溝，指甲中驗出兇手DNA，竟是年僅15歲的鄰居，曾有徒手虐殺貓狗和浣熊的紀錄，法官近日裁定他將以成人身分接受審判，悲憤的死者家屬更要求判處死刑。

綜合《每日郵報》等外媒，17歲的凱特琳（Kaitlin Hernandez）和祖母同住在德州聖安東尼奧，事發的3月12日晚間，住在同一條街上的15歲鄰居達里爾（Darryl Barrera）前來拜訪，約她一起出門散步。由於隔天還要上學，祖母只允許凱特琳外出半小時，但凱特琳遲遲沒有回家，還錯過服用預防癲癇藥物的時間。

凱特琳家人得知達里爾已經獨自回家，詢問他凱特琳的下落時，他聲稱凱特琳去了附近公車站，但幾小時後她就被發現陳屍附近排水溝裡。

凱特琳被尋獲時腰部以下赤裸，且身上有多處瘀傷與遭人勒斃的痕跡，但起初沒有足夠證據證明達里爾涉案，直到6周後在凱特琳指甲中驗出達里爾的DNA，他隨後被捕並面臨謀殺罪指控。

事隔逾8個月，達里爾25日出席聽證會，當天正好滿16歲。法官得知他曾遭生父虐待，生母經常出入監獄，而他在殺害凱特琳以前曾徒手或持刀虐殺20隻貓狗和浣熊，且承認有色情成癮，曾8度嘗試輕生。最終他被裁定在這起謀殺案中， 將以成年人身分接受審判。

凱特琳的阿姨克里斯托（Crystal Barron Rodriguez）透露，凱特琳生前最後一刻曾奮力抵抗，「她求他住手，她為自己的生命而戰，她不想死」，而法官裁決令全家人都鬆了口氣，「如果他以青少年身分被判入獄，那他17、18歲就已經出獄了」，直言他們希望兇手受到最重的懲罰，「我希望他被判死刑」。

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