ETtoday「死刑」專題入圍曾虛白新聞獎　評審：給我們很多具體資訊

記者陳詩璧／台北報導

第50屆曾虛白先生新聞獎今（2）日揭曉得獎名單，《東森新媒體ETtoday》專題中心製作的「死刑 刑？不行？」入圍公共服務報導獎-文字類，同類組入圍的作品有5件作品，最後由報導者的「獵童風暴：揭開未成年性剝削影像的暗黑產業鏈 」作品拿下該獎項。政治大學新聞學教授、評審團召集人劉慧雯會後受訪時提到：「ETtoday所製作的這件作品給我們很多的資訊，是非常具體的」。

▲ETtoday專題中心所製作的「死刑 刑?不行?」報導入圍曾虛白先生新聞獎，主辦單位頒發入圍證書。（圖／記者陳詩璧攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

由專題中心製作的「死刑 刑？不行？」報導，起因是2024年1月司法院大法官接下案件，公布在4月23日召開憲法法庭言詞辯論庭，同仁展開專題採訪計畫，邀訪被害者家屬、死囚、廢死團體、司改會、國際特赦組織、犯罪被害者保護協會、曾參與執行死刑的法警、輔導過多名死囚的牧師，到支持死刑與支持廢死學者等，多角度了解各界對於死刑是否違憲的看法，其中，被害者家屬陸正胞弟陸定，從一個事件局外人的角度，說出他對家人的觀察以及他如何看待死刑。

採訪團隊花了4個月時間採訪先找出37位死囚的個案資料，透過AI繪製死囚樣貌，再從國家圖書館找出當年的資料，製成死囚圖卡小檔案代表聲請人，再透過志工協助與死囚歐陽榕聯絡，多次探視後，答應以書信方式接受採訪，了解他在獄中的狀況和對於此次憲法法庭的看法。一場憲法法庭的召開，在台灣「死刑」的歷史軸線上，寫下重要篇章。

專題報導請點：死刑 刑？不行？

評審在評語中提到，報導從歷史的角度，清點並解釋死刑存廢爭議中的關鍵事件與法務部等執法單位的作法與傾向。另外也展示透過民意調查、國內外意見趨勢等資料，為讀者建構出此一事件的爭議點。報導善用各類媒材，使讀者能夠多元、多面向地掌握討論的進度與可行的方案。

▲曾虛白先生新聞獎評審召集人、政大新聞系教授劉慧雯。（圖／記者陳詩璧攝）



政治大學新聞學教授、評審團召集人劉慧雯說：「最主要是全球都有廢死的討論，那台灣社會也都還在討論中，兩邊的這個意見也都蠻強烈的。我們（評審團）不希望說大家是在無知的情況下，然後隨意的只是拿主觀的意見出來辯論，像這個主題就給了我們很多的資訊，是非常具體的。到底是什麼樣的環節，什麼樣的籲正方式，讓我們可以比較清楚的了解，台灣面對這個議題，我們有什麼樣的，行政上或是各個法規制度上面，到底做好準備了沒有，那這個議題對一般人來講是很難接近的議題，所以它是非常具有顯著性的一個議題。 」

至於最後關卡表決時，劉慧雯提到，「比賽是這樣子，有時候不是說誰不好，而是說有時候我們對某個議題關注，在社會層面上有更多的人受到某個議題的影響，像是詐騙或性剝削議題，我們會非常的緊張，因為下一個可能就是你我。死刑議題，與民眾的親近性稍微差一點點，但這不表示說這個議題不重要，而是說，可以建立死刑議題跟所有人之間的關係，跟民眾親近性再提高一些，我們考慮層面，就會再更全面一些」。

第50屆曾虛白先生新聞獎-公共服務報導獎－文字類《5件》

死刑 刑？不行？ / 東森新媒體控股股份有限公司

陳詩璧、潘姿吟、林緯平、劉昌松、林挺弘

扭轉危機少年的偏差之路 / 國語日報

吳啟綜、張彩鳳、沈育如、李庭芝、陳芝瑄

獵童風暴：揭開未成年性剝削影像的暗黑產業鏈 / 財團法人報導者文化基金會

孔德廉、張子午、洪琴宣、李雪莉（得獎）

台灣司法大變革──國民法官參審全紀錄 / 財團法人報導者文化基金會

張子午、洪琴宣、曹馥年、陳德倫、陳潔、黃浩珉、林雨佑、張詩芸、陳思樺、黃鈺婷

權勢性侵與台灣MeToo運動系列報導 / 精鏡傳媒股份有限公司

陳虹瑾、曾芷筠、王漢順