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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白杯葛大法官人事　綠律師：你們端出的人選大眾會買單？

▲律師洪偉勝。（圖／立法院頻道）

▲律師洪偉勝。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院全院委員會今（2日）舉行「司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，由民進黨立法院黨團推薦的律師洪偉勝表示，如果用政治角度來審查Team Taiwan棒球隊的隊職員名單，那被媒體貼上「包手、8+9」標籤的林昱珉絕對不會通過審查，總統賴清德死忠支持的統一隊員陳傑憲也恐遭擋下，並呼籲對名單有意見的藍白，能否提出具體名單給社會，讓社會大眾看這些人夠不夠格勝任。

洪偉勝指出，Team Taiwan的風潮還意猶未盡，如果這次Team Taiwan的隊職員名單要經過賴清德的提名、立法院同意通過，這個政治氛圍下會是甚麼狀況？被媒體貼標籤，包手、8+9的林玉敏絕對不會通過，在立法院的政治氛圍下，台灣隊長陳杰憲更是賴清德死忠支持的統一隊，那陳也不會通過審查囉！「因為我們會用這些理由來考慮同意權，現在的政治生態就是這樣。」這種政治僵局到底怎麼辦？Team Taiwan還會成隊嗎？

洪勝偉坦言，自己剛剛坐在這裡的時候，差點以為時間地點都跑錯地方了，國會職權釋憲案的辯論庭已經過了，大家都很精采論辯，沒想到這邊還要繼續論辯，廢死釋憲案也是，當時都已經討論過了，現在還要討論這個事情。

洪勝偉強調，憲法訴訟法民間已經有很多不適當的聲音，但民間也有先進發表文章討論，可以提高門檻，反正只要通過一兩個大法官，讓憲法法庭可以運作就好了，這也可以用一個很簡單的事情類比，棒球9個人就可以打了，那我們是不是給Team Taiwan九個球員名單就夠了？更不用說以現在媒體揭露出來的，部分委員可能屬意的人選，例如黃碧芳、張文貞等等，但可以不考慮守備位置嗎？可以給9個捕手、9個投手，或是2個投手卻沒有捕手嗎？這是非常需要嚴肅思考的問題。

洪勝偉說，「我是台灣法學會的理事長，用台灣這個名稱來命名，也要感謝大法官的貢獻，過去我們是不能用任何『台灣』來命名的，我也是國際法學會的秘書長，與張文貞、廖福特、劉靜怡等人都有互動跟觀察，可以提供給大院作參考。」守備位置上，目前憲法法庭的大法官，跟憲法公法專攻的，只剩下蔡宗珍跟楊大法官，沒有其他大法官是以憲法行政法作為專攻的。

洪勝偉表示，陳運財被提名人報告中，非常多憲法案件跟刑法有關，急需補充刑法背景的大法官，這些被提名人，張文貞是耶魯大學的法學博士，指導教授是美國針對憲法變遷的頂級好手；廖福特是牛津大學，指導教授是歐盟法教科書作者；其他大法官提名人的身手都是可以兼顧各個守備位置的，斗膽建議大院能考慮這些問題，謹慎理性面對此次提名，讓他們可以通過。

洪勝偉強調，目前真的是亟需補充憲法法庭的專業需求，不是只有其中只有一兩個人行的問題，更不是只要挑一兩個人同意就好的問題，自己尊重大院針對特定人選有不同意見，但這份名單是來自各領域、各國的好手，不是只要通過一兩個人、只要勉強過關有9個人就好，憲法規定有15位大法官，就表示我們需要來自各個領域的人選，希望大院謹慎思考。

「破壞容易建設難，指摘個別大法官提名人的瑕疵，都可以破壞這份名單，但這提名過程中，我也是律師公會的，參加前階段提名作業推薦，這中間要能答應、點頭，需要多大的決心跟勇氣」，洪勝偉最後表示，若大院對這份名單有不同意見，自己只有一個很小的請求，能不能具體的提出人選，而且還是已經點頭答應，如果被提名就會出任，而不要通過私下協商用喬的，而是直接端出名單給社會看看呢？讓大眾看他行不行、能不能吧！希望大院可以理性進行大法官名單審查，不要讓能守能投能打的Team Taiwan就止步在大院面前。
 

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