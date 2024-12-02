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「大法官判被害者痛苦無期！」他憶殺妻兇手逃死　韓國瑜也動容

▲慘遭殺害的陳姓退休女老師的丈夫張介能。（圖／立法院頻道）

▲慘遭殺害的陳姓退休女老師的丈夫張介能。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院全院委員會今（2日）進行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會。高雄左營陳姓女教師10年前被劉志明強盜性侵殺害，五度判死刑後，更四審改判無期徒刑，被害女老師丈夫張介能今日與會時悲痛表示，大法官竟然認為此案非犯最嚴重之罪，從死刑改判無期徒刑，「台灣的無期就是有期！卻是對我的無期痛苦宣判。」主持會議的立法院長韓國瑜聞言感嘆，辛苦了！真的聽了很難過。

曾經拿下師鐸獎的退休女老師陳月妹，10年前遭兇嫌劉志明強盜殺害，當時事件震驚社會，案件纏訟將近10年，連續5次判處死刑，案經最高法院撤銷發回，今年五月更四審判決出爐，全案逆轉，劉志明逃死，改判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

張介能今日出席公聽會表示，很高興國會讓自己有這個機會來參加公聽會，雖然本身不是學法，但能夠過來公聽會，是以一個當事人的身分到場的，相信說出被害人家屬的意見能提出一定參考。

張介能說，明天就是太太遇害十週年，在十年前的今天，妻子在高雄最熱鬧哈囉市場買菜，直到他下班都還沒回家，「警察告訴我我最好回去看車內，結果幫我找太太的妹妹、妹夫一起找到了，我妹夫手電筒一照，我太太在後座腳踏板地方，那一幕我不想多說。」

張介能續指，經歷過這樣的晴天霹靂，感受難以忘懷，歷經這十年，從一審到二審，最後憲法法院第八號釋憲，大法官認為此案非犯最嚴重之罪，「從死刑改判無期徒刑，台灣的無期就是有期！卻是對我的無期痛苦宣判。」這讓遺屬們感到非常不平等，首先，從更一審開始，對方由法律扶助基金會派了三位辯護人，本人是犯罪者保護協會只派了一個。

「這就是性侵案！對方又槌擊我太太頭部，不斷的槌，從行車紀錄器裡聲音都很明顯，我太太帶了小花包零錢散落在車裡的聲音，全部都很清晰。」張介能指出，更四審宣判，合議庭卻認定劉男搶劫2000元部分欠缺證據補強，劉男犯行不符「情節最重大之罪」，撤銷改判無期徒刑，真的覺得很不平等。

張介能質疑，什麼叫最嚴重之罪，大法官能解釋嗎？人權裡應該含被害人人權，但台灣的被害人卻完全沒有地位，遺屬沒有詰問權，自己要講話還要被動的等法官，補述書也完全沒有回應，美日有所謂終身監禁，不知道為何台灣沒有？終身監禁至少還能稍微寬慰被害者遺屬。

最後，張介能強調，一審的證據是否才是最明確？才是犯人記憶最深刻的時候？預謀殺人是預謀對象嗎？還是一定要預謀有工具呢？還是以上都要有？這案就是以非預謀殺人來判定改為無期，那麼精神鑑定、心理衡鑑要多少次？可不可以指定量刑？全數同意是否為被合議庭的精神？「我要勉勵，觀期所以，視其所以，觀其所由，察其所安，期望台灣司法不要崩潰，大法官的人格專業就是萬民所依賴的。」

聽完張介能一連串的叩問，韓國瑜感嘆，辛苦了！真的聽了很感動、很難過。
 

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關鍵字：

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