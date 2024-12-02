才提離職「職缺突漲4000元」　她後悔想留！全場噴老闆：羞辱人

▲原PO提出職離後，發現職位上架之外，薪水還漲4000元。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「有人提離職又反悔的嗎？」一名女網友透露，蠻喜歡現在的工作，但就是薪水低，因此前陣子提出離職，最近發現公司在網路徵人，薪水比原PO多了4000元，「正好是我當初跟老闆說的期望薪資」，因此動念想續留。文章曝光後，底下網友搖頭直批，「老闆很明顯就是在用這種方式羞辱你啊，有什麼好反悔的！」

一名女網友在Dcard分享，自己在向老闆提出離職後，偶然發現公司在人力銀行釋出的職缺正是她目前的職位，令人驚訝的是薪資比她目前高出4000元，且該金額剛好是她當初向老闆提及的期望薪水。這個巧合讓她感到十分複雜，甚至有些動搖。

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原PO坦言，自己其實很喜歡這份工作，但因薪水一直偏低，才選擇離開，如今看到薪資調整後的數字，心情變得「超微妙」。她坦承，離職日期尚未到，對於是否應該反悔感到猶豫不決，便上網詢問「有人有提離職又反悔的經驗嗎？如果要留下來，有什麼比較美化的說詞呢？」

底下網友搖頭直批，「老闆很明顯就是在用這種方式羞辱你啊，有什麼好反悔的...」「你反悔又不會加4000元 ，是在反悔什麼？就算真的幫你加4000元，你是不是得接更多工作...那數字可能隨便寫的阿」、「這種老闆不值得跟隨，很明顯就是想換人」、「反悔沒用啊，你就算回去也不會給你那4000元啦，這種就是老闆很爛，想把你趕走才會這樣做好不」、「厚著臉皮問，只會被當成公司茶餘飯後的笑話而已」。

有苦主分享，「這老闆跟我前公司好像，我提離職被挽留兩次都拒絕，離開後聽前同事說前老闆開會在職員工全部調薪、辦公設備也換新、福利調整，這行為很明顯在羞辱...有夠幼稚」。

