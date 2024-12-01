法籍舞蹈師1天性侵2女學生辯「情慾流動」　法官打臉判7年

▲法國籍舞蹈老師布萊斯來台教舞蹈，卻侵犯2女學員。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

法國籍舞蹈老師布萊斯(BLAISE)來台1年，開私人教室接受一對一授課，卻趁著女學生練習之際，突然關掉電燈從後方侵犯，同一天就有2名女學生相繼受害，卻都隱忍不敢提告，直到輾轉聽說彼此遭遇後，才向警局報案。台北地院審理，依布萊斯犯強制性交罪、強制性交未遂罪，合併執行7年徒刑，並於執行完畢或赦免後，驅逐出境。

據了解，布萊斯是在2023年透過經紀公司邀請，來台參與1場工作坊的表演講座，原本的短期訪台行程，因為深受學生歡迎，布萊斯索性在台北租了間舞蹈教室，採預約制，與學生進行1對1個別授課，教授號稱最性感的雙人舞Kizomba，排定的教學時間不會有房東或其他師生打擾。

今年3月16日下午，布萊斯在進行1對1舞蹈教學時，要求女學員A雙手扶牆彎腰面向牆壁，抬高臀部練習扭臀動作，布萊斯突起色心，先將教室燈光關掉，再靠近安撫A女說「太緊張，應放鬆」，並強行將A女褲子拉下，要求她繼續練習舞蹈動作，趁A女不及反應時，強行性侵得逞。

同日晚間布萊斯繼續對另一名女學員B授課，藉由教學慢慢靠近B女，並關燈要求B女以同樣姿勢練習扭臀，強脫她褲子意圖性侵，經B女反抗才未得逞。

案發後A女、B女因怕家人擔心、報案程序冗長等原因，原本都不想報案，而後發現受害者不只自己，為了避免還有更多女學員受害，鼓起勇氣站出來提告。

布萊斯在審理時辯稱，他站在A女身後就有了「性的感覺」，因A女沒反對才發生關係，而B女不想發生關係，他就停手。布萊斯的律師則稱，布萊斯教的是男女情侶間親密互動的舞蹈，跳舞過程中雙方可能因情慾流動，產生了性致，不能排除A女在合意性交後反悔。

但法官不採信布萊斯的說詞，認為布萊斯所為對2女造成身心傷害，卻還辯稱自己不瞭解法律，錯誤解讀被害人的意思，毫無悔悟之心，依他犯強制性交罪，處4年6月徒刑。又犯強制性交未遂罪，處4年徒刑。應執行7年徒刑。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

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