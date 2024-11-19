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仙「履」奇緣！肯亞情牽屏東南榮國中　國際交流譜新篇

▲肯亞總統夫人辦公室人道救援顧問Dawson Mudenyo，以及「舊鞋救命國際基督關懷協會」共同創辦人林美蕙參訪南榮國中。（圖／南榮國中提供）

▲肯亞總統夫人辦公室人道救援顧問Dawson Mudenyo，以及「舊鞋救命國際基督關懷協會」共同創辦人林美蕙參訪南榮國中。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中長期致力於國際教育，將國際視野融入教學，並積極參與國際交流活動。11月18日肯亞總統夫人辦公室人道救援顧問Dawson Mudenyo，以及「舊鞋救命國際基督關懷協會」共同創辦人暨營運總監林美蕙，一同蒞臨南榮國中參訪，由張顥騰校長、郭純娜會長與教務行政團隊接待。

▲肯亞總統夫人辦公室人道救援顧問Dawson Mudenyo，以及「舊鞋救命國際基督關懷協會」共同創辦人林美蕙參訪南榮國中。（圖／南榮國中提供）

▲肯亞總統夫人辦公室人道救援顧問Dawson Mudenyo，以及「舊鞋救命國際基督關懷協會」共同創辦人林美蕙參訪南榮國中。（圖／南榮國中提供）

▲肯亞總統夫人辦公室人道救援顧問Dawson Mudenyo，以及「舊鞋救命國際基督關懷協會」共同創辦人林美蕙參訪南榮國中。（圖／南榮國中提供）

校方開場便以氣勢磅礴的室外行進管樂迎賓，展現校方的熱情，也為國際交流揭開序幕，更為南榮注入多元文化，場面熱絡。

▲肯亞總統夫人辦公室人道救援顧問Dawson Mudenyo，以及「舊鞋救命國際基督關懷協會」共同創辦人林美蕙參訪南榮國中。（圖／南榮國中提供）

為了這次參訪，學校安排系列的活動，分享學校整體課程規劃，再到參觀營養午餐廚房、創客中心、數位攝影棚等，讓貴賓們深入瞭解學校的教育理念與實踐成果。

Dawson Mudenyo顧問更與師生共進午餐，直接感受南榮國中溫馨的校園氛圍外，更深入探討從農場到餐桌的安全飲食、環境衛生與剩食議題，進一步深化國際交流的意義。

南榮國中校長張顥騰表示，這次國際交流不僅是接續和強化南榮之前與「舊鞋救命」協會合作的關係，更是開啟南榮國際教育新里程碑的重要契機。他特別感謝Dawson Mudenyo顧問以及林美蕙總監的到來，並致贈紀念品表達謝意。他強調，希望透過這次交流，為學校注入新活力，深化兩國的情誼，奠定未來更多合作的基礎。

透過這次交流，南榮國中展現了在國際教育上的努力成果，與肯亞建立了更緊密的聯繫，不僅有助於拓展學生的國際視野，更能促進兩國在教育、文化、SDGs（Sustainable Development Goals, 永續發展目標）議題等方面的進一步合作。相信在雙方的共同努力下，這份跨國界的友誼將會持續發展，也為世界帶來更多的美好。

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