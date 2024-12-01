川普鷹派內閣「北京怎接招？」　CNN剖析2大可能策略

▲川普與習近平2019年在大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

CNN報導，美國總統當選人川普的新內閣，幾乎全員都是「對中鷹派」，也已經明確表態，將在幾乎所有政策領域，對抗中國。但是，北京領導層將不會再次措手不及，因為川普遠比他的內閣官員更加靈活，北京也可能透過「較友好人士」建立幕後管道。

報導形容，川普被視為一名「交易型領袖」，身邊環繞著對中強硬派的意識形態。在他的新內閣成員之中，其中一人稱呼中國是「關乎存亡的威脅」；另一人呼籲「整個社會共同努力」對抗中國，還被北京制裁2次；第3人更直言中國軍隊「尤其致力於打敗美國」。

對於雙邊關係的潛在下滑趨勢，中國外交政策觀察人士不抱任何幻想。華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）中國計畫負責人孫韻（Yun Sun）表示，「如果你看看川普的團隊，即使不是全部，也有大多數人都是對中鷹派。被任命官員可能採取強硬政策，把與中國的競爭帶到一個全新的境界。」

▲川普本人也是政策關鍵。（圖／達志影像／美聯社）



不過，這次北京更有經驗了，可能透過川普核心圈內、對中國更友好的人物，建立幕後管道，例如馬斯克。一些中國外交政策專家也認為，川普最終仍想與北京達成協議，可能比他的內閣人選還要靈活。

約翰霍普金斯大學全球事務教授布蘭茲（Hal Brands）表示，眾所皆知，川普更關心來自中國的經濟挑戰，但許多新內閣官員卻更關注中國構成的軍事及安全挑戰，從國安會、國務院到國防部首長，都是如此。

他說，「有趣的問題是，他們是否能夠利用川普對中國經濟的鷹派態度，驅動強硬且果斷的安全政策，或者川普是否因為對美中政策的這些面向不感興趣，使其變得更加困難。」

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，區別川普本人與其鷹派顧問，對於北京而言是很重要的，「許多強硬派確實希望與中國全面對抗及脫鉤，但這真的是川普對於美中關係的目標嗎？如果不是，他們的政策行動，可能被川普自己緩和下來。」