川普欽點心腹出任FBI局長　巴特爾曾放話開除反川員工

▲巴特爾曾擔任聯邦檢察官和公設辯護人，立場挺川。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統當選人川普11月30日透過社群平台Truth Social發文表示，他有意提名前國安官員巴特爾（Kash Patel）擔任聯邦調查局（FBI）局長。巴特爾是川普的忠實擁護者，當過川普先前總統任內的國家情報總監與國防部長顧問，曾呼籲剝奪FBI情報調查職責，清除所有拒絕支持川普的人。

CNN、路透等報導，川普有意提名巴特爾執掌FBI的舉動，代表他有意撤換現任FBI局長瑞伊（Chris Wray），且川普早在2021年尚未卸任之前，就已經對瑞伊感到不滿，因為當時FBI針對川普不當處理機密文件一案展開調查。共和黨籍的瑞伊2017年獲川普任命出任FBI局長，他的任期原本到2027年才會結束，目前10年任期還剩下3年，必須辭職或是被解僱才會讓FBI局長職位出現空缺。

川普發文表示，「巴特爾是一名出色的律師、調查員以及美國優先的鬥士，職涯致力於揭露腐敗、捍衛正義、保護美國人民。巴特爾將在我們偉大的司法部長邦迪（Pam Bondi）底下工作，讓FBI找回忠誠、勇敢和廉正」。但他並未在文中提及是否將開除瑞伊。

巴特爾曾擔任聯邦檢察官和公設辯護人，立場挺川。但多名現任與前任執法官員擔憂，川普第二任期將對FBI與司法部門獨立性及權威構成攻擊，其中最擔心的事情就是巴特爾當上FBI局長。

巴特爾致力推翻FBI機構內部所謂的「深層政府」，曾透過著作《政府黑幫》（Government Gangsters）呼籲開除高層人員消除FBI內部的「政府暴政」。他在今年9月上節目受訪時曾經表態爭取FBI局長職務，「FBI最大問題來自情報單位，我會這個部分拆除，上任第一天就要關閉FBI總部……我將帶領7000名職員，派他們在美國上山下海追捕罪犯，好好當警察，你們就是警察，做好員警的工作」。