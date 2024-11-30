川普、馬斯克感恩節嗨翻！「舉雙手熱舞」畫面曝　18歲帥兒好尷尬

▲ 馬斯克出席海湖莊園感恩節晚宴，和川普一家同桌用餐。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普與億萬富豪馬斯克近來頻頻展現好交情，馬斯克因此被外媒冠上「第一麻吉」（First Buddy）稱號，日前出席川普一家在海湖莊園的感恩節晚宴，川普和他的互動看似比準第一夫人梅蘭妮雅還熱絡，兩人還跟著音樂開心跳舞，一旁的川普么子拜倫卻略顯尷尬。

根據CNN，馬斯克28日晚間在海湖莊園和川普一家共度感恩節，川粉網紅索拉基耶維茨（Michael Solakiewicz）分享的影片中可見，馬斯克就坐在川普右手邊，左手邊則是競選期間因俊俏外表備受關注的18歲兒子拜倫，以及妻子梅蘭妮雅。

當時現場正播放川普造勢愛用的名曲《YMCA》，只見川普先是用餐桌打鼓，接著跟著節奏拍拍馬斯克的肩膀，隨著歌曲進入高潮，馬斯克也被歡樂氣氛感染，舉起雙手展現律動，口中跟著哼唱歌詞，令川普笑得十分開心。

《獨立報》提到，川普邊笑邊轉過頭來時一旁的拜倫略顯尷尬，不過很快就和梅蘭妮雅一起露出微笑。網友見狀紛紛留言指出，拜倫看起來「不舒服」、「好尬」。

不過獲邀參加晚宴並拍攝這段影片的法國珠寶設計師薩法爾（Yaakov Safar）形容，現場氣氛超讚，「川普和馬斯克在會場裡走來走去，逐桌和所有賓客聊天」，「川普對所有人都很有興趣，剩下的時間和拜倫、馬斯克討論很多話題，而且很開心」。