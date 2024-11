川普、馬斯克感恩節嗨翻！「舉雙手熱舞」畫面曝　18歲帥兒好尷尬

▲ 馬斯克出席海湖莊園感恩節晚宴,和川普一家同桌用餐。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統當選人川普與億萬富豪馬斯克近來頻頻展現好交情,馬斯克因此被外媒冠上「第一麻吉」(First Buddy)稱號,日前出席川普一家在海湖莊園的感恩節晚宴,川普和他的互動看似比準第一夫人梅蘭妮雅還熱絡,兩人還跟著音樂開心跳舞,一旁的川普么子拜倫卻略顯尷尬。

President Donald J Trump tonight at Mar-a-Lago for Thanksgiving with First Lady Melania Trump, Barron Trump, Elon Musk & Elon’s Mother! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #maralago #thanksgiving #melaniatrump @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @whitehouse45… pic.twitter.com/4s4jr2s9Rg