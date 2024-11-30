　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普、馬斯克感恩節嗨翻！「舉雙手熱舞」畫面曝　18歲帥兒好尷尬

▲▼ 馬斯克出席川普在海湖莊園的感恩節晚宴。（圖／翻攝自X）

▲ 馬斯克出席海湖莊園感恩節晚宴，和川普一家同桌用餐。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普與億萬富豪馬斯克近來頻頻展現好交情，馬斯克因此被外媒冠上「第一麻吉」（First Buddy）稱號，日前出席川普一家在海湖莊園的感恩節晚宴，川普和他的互動看似比準第一夫人梅蘭妮雅還熱絡，兩人還跟著音樂開心跳舞，一旁的川普么子拜倫卻略顯尷尬。

根據CNN，馬斯克28日晚間在海湖莊園和川普一家共度感恩節，川粉網紅索拉基耶維茨（Michael Solakiewicz）分享的影片中可見，馬斯克就坐在川普右手邊，左手邊則是競選期間因俊俏外表備受關注的18歲兒子拜倫，以及妻子梅蘭妮雅。

當時現場正播放川普造勢愛用的名曲《YMCA》，只見川普先是用餐桌打鼓，接著跟著節奏拍拍馬斯克的肩膀，隨著歌曲進入高潮，馬斯克也被歡樂氣氛感染，舉起雙手展現律動，口中跟著哼唱歌詞，令川普笑得十分開心。

《獨立報》提到，川普邊笑邊轉過頭來時一旁的拜倫略顯尷尬，不過很快就和梅蘭妮雅一起露出微笑。網友見狀紛紛留言指出，拜倫看起來「不舒服」、「好尬」。

不過獲邀參加晚宴並拍攝這段影片的法國珠寶設計師薩法爾（Yaakov Safar）形容，現場氣氛超讚，「川普和馬斯克在會場裡走來走去，逐桌和所有賓客聊天」，「川普對所有人都很有興趣，剩下的時間和拜倫、馬斯克討論很多話題，而且很開心」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／國1連環撞　2乘客宣告不治
0.2度低溫！武陵農場驚見冰晶美景　遊客嗨翻
林家正傷勢曝光！　「需休養一段時間」
12強冠軍情蒐解密！　「1打者蒐集80打席是基本」
台灣棒球超強「為何籃球弱？」　Cheap挖1數據：比打擊率低
普丁神秘小女兒長相曝光！　被爆「用化名住巴黎」當DJ

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陰莖被迫「打針」治療！美國男子遭誤診　獲133億破紀錄賠償

8年來首次！敘利亞反抗軍攻入阿勒坡　政府軍急封路「向俄求援」

母親車禍亡沒見到最後一面　馬國男「躺亡母墳邊」一幕瘋傳

川普、馬斯克感恩節嗨翻！「舉雙手熱舞」畫面曝　18歲帥兒好尷尬

普丁神秘小女兒長相曝光！　被爆「用化名住巴黎」還當DJ

金正恩接見俄羅斯防長　譴責美援烏克蘭飛彈：俄軍有權自衛！

「斥資2.3兆、12萬人搬遷」　越南高鐵夢計畫2035年完工

拜登第18度對台軍售！包括F-16備件總價125億　2025開始交付

英國下議院投票支持安樂死法案　允壽命不到6月絕症者結束生命

川普喊對加拿大「加徵25%關稅」　杜魯道急赴佛州親自會晤

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

陰莖被迫「打針」治療！美國男子遭誤診　獲133億破紀錄賠償

8年來首次！敘利亞反抗軍攻入阿勒坡　政府軍急封路「向俄求援」

母親車禍亡沒見到最後一面　馬國男「躺亡母墳邊」一幕瘋傳

川普、馬斯克感恩節嗨翻！「舉雙手熱舞」畫面曝　18歲帥兒好尷尬

普丁神秘小女兒長相曝光！　被爆「用化名住巴黎」還當DJ

金正恩接見俄羅斯防長　譴責美援烏克蘭飛彈：俄軍有權自衛！

「斥資2.3兆、12萬人搬遷」　越南高鐵夢計畫2035年完工

拜登第18度對台軍售！包括F-16備件總價125億　2025開始交付

英國下議院投票支持安樂死法案　允壽命不到6月絕症者結束生命

川普喊對加拿大「加徵25%關稅」　杜魯道急赴佛州親自會晤

中國預告發射火箭！禁止船隻進入　將有殘骸掉落南海

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

陰莖被迫「打針」治療！美國男子遭誤診　獲133億破紀錄賠償

食量小！一脫單「餐費支出變多」她喊男友賺到　網戰翻：要感恩

家中燒香拜拜注意！研究驚曝「兒童認知發展」下降1成

快訊／國1嚴重連環追撞！大貨車嚴重變形「2乘客夾困」…搶救不治

條通商圈明年1月首辦微醺散步活動　打造「新台北夜經濟」

8年來首次！敘利亞反抗軍攻入阿勒坡　政府軍急封路「向俄求援」

微型電動二輪車新法「今起掛牌才可上路」！7大地雷別踩最高罰5400

快訊／高雄打卡熱點「愛河之心」傳墜河　水只到膝蓋...女被救起

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

國際熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

女囚犯0性行為「離奇懷孕」　獄方查出真相傻眼了

AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」

他找回逃家2天寵物貓　遭抓傷腿出血亡

巴西蝦將可賣入中國　這1國蝦農慘了

7歲女遭綁架性侵拍片　囚禁12年後逃出

拜登宣布125億對台軍售　2025開始交付

海底電纜遭切斷　立陶宛驅逐3陸使館人員

曼谷工安事故　起重機倒塌3死10傷

美股收紅　道瓊和標普500指數再創新高

普丁小女兒曝光！　用化名當DJ

揚言行刺元首　菲國副總統恐吃官司

巴黎聖母院重開放　修復成果曝光

更多熱門

相關新聞

川普揚言加徵25%關稅　加拿大總理急赴佛州

川普揚言加徵25%關稅　加拿大總理急赴佛州

美國總統當選人川普25日放話，上任第一天將對加拿大等外國進口商品加徵25%關稅，引發各國憂慮。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）傳出已於29日抵達美國佛州，將與川普會晤，料將討論關稅問題。

澤倫斯基：願接受停火　換入約資格和保護

澤倫斯基：願接受停火　換入約資格和保護

移民闖美邊境　10歲男童被遺棄哭著找爸媽

移民闖美邊境　10歲男童被遺棄哭著找爸媽

川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？

川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？

川普「肆無忌憚」抗中　賈慶國：大陸應丟掉幻想、準備鬥爭！

川普「肆無忌憚」抗中　賈慶國：大陸應丟掉幻想、準備鬥爭！

關鍵字：

馬斯克川普感恩節晚宴互動

讀者迴響

熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

房客偷電失聯　女屋主被追討218萬電費

即／國1埔鹽重大車禍！貨車2乘客夾困命危

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

女囚犯0性行為「離奇懷孕」　獄方查出真相傻眼了

AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面