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川普準備加徵關稅　CNN建議先買「5樣商品」

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統當選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統當選人川普揮出關稅大刀，可能造成物價上漲。CNN建議消費者可先購買5樣可能變得更貴的商品，也就是家電、筆電平板、智慧型手機、電玩遊戲機以及電動自行車。

1.家電
美國若對所有進口商品課徵10%關稅，再加上對中國商品額外徵收60%關稅，在零售商把額外成本完全轉嫁在消費者上的假設情境之下，普通家用電器價格將會上漲19.4%。舉例來說，一台冰箱原本價格650美元（約新台幣2.1萬元），將會漲至776美元（約新台幣2.5萬元）。

2.筆電及平板
消費者技術協會（CTA）國際貿易副總裁Ed Brzytwa指出，目前有許多消費電子產品被排除在現行關稅制度之外，但不太可能逃過全面關稅政策。依據上月發布的分析報告，若全面徵收10%關稅加上對中國商品課徵額外60%關稅，筆電、平板的價格將漲45%。平均下來，若想要買筆電要多花357美元（約新台幣1萬1580元），購入平板將會多花201美元（約新台幣6500元）。

3.電玩遊戲機
CTA預估，若全面徵收10%關稅加上對中國商品課徵額外60%關稅，一台新遊戲機的價格將上漲近40%，平均要多花246美元（約新台幣8000元）才能買到新遊戲機。這是因為中國是遊戲主機主要供應國，占美國總遊戲機進口量87%，轉移生產線的替代方案很少，且成本高昂。

4.智慧型手機
與遊戲機類似，美國製造的智慧型手機相當少，數據顯示，中國製手機目前占美國進口量約78%。CTA指出，新款智慧型手機價格將上揚26%，來到213美元（約新台幣6900元），若美國真的對加墨徵收25%關稅，價格還會更高。

5.電動自行車
華府智庫卡托研究所（Cato Institute）經濟貿易副總裁琳希康（Scott Lincicome）向CNN透露，在川普關稅政策之下，電動自行車可能成為變得更貴的商品之一，畢竟美國境內販售的大部分電動自行車來自中國，且已經受到關稅影響。

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