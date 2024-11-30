川普喊對加拿大「加徵25%關稅」　杜魯道急赴佛州親自會晤

▲ 杜魯道與川普2019年在北約峰會場邊會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普25日放話，上任第一天將對加拿大等外國進口商品加徵25%關稅，引發各國憂慮。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）傳出已於29日抵達美國佛州，將與川普會晤，料將討論關稅問題。

根據《路透》，杜魯道29日抵達佛州棕櫚灘，預計稍晚將在海湖莊園與川普會晤。據加國官媒CBC，杜魯道此行由公共安全部部長勒布朗（Dominic LeBlanc）陪同，但公開行程未列出訪問佛州的計畫，其辦公室與川普發言人也尚未回應。

加拿大《環球郵報》援引2名身分不明的知情人士說法指出，杜魯道赴佛州是為會晤川普。CNN也援引消息人士披露，川普29日晚間將在海湖莊園與杜魯道共進晚餐。

美國政治新聞網POLITICO報導，杜魯道當天稍早在加國愛德華王子島省一場記者會上，提及與川普的好交情，表示期待與川普進行「許多偉大的對話」，「將使我們在為所有加拿大人服務的正確軌道上前進」，但當時未透露將馬上會晤川普。

川普25日在自家社群平台Truth Social上宣布，上任第一天的待辦事項包括對加拿大進口商品加徵25%關稅，除非加國確保美加邊境安全。杜魯道29日對此直言，「他這麼說代表他打算付諸行動。他不僅會傷害與美國合作良好的加拿大人，實際上還會提高美國國內物價，傷害美國工業與企業。」