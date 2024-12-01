台灣好行北港溪線通車　北港溪泡溫泉、逛九九峰動物樂園一路暢通

▲台灣好行北港溪線通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為改善景區交通服務，大力爭取第15條台灣好行「北港溪線」，並於日前正式通車；縣長許淑華11月28日在九九峰動物樂園主持通車試乘儀式，並為該動物園造型站牌揭幕、偕縣議員簡賜勝一起迎接首批遊客，贈送紀念品。

許淑華說，全縣的台灣好行路線原有日月潭線、溪頭線、清境線、東埔線、車埕線、埔里線、集集線、瑞龍瀑布線、雙龍線、日月潭溪頭線、日月潭阿里山線、跑水求財線、斗六竹山線，目前再添北港溪線及八卦山線等2條，總數達16條，讓景區交通服務更臻完善。

許淑華指出，草屯及北港溪是烏溪觀光軸線重要的景區，台灣好行北港溪線通車後，沿途可抵達國立台灣工藝研究發展中心、九九峰動物樂園、糯米橋及泰雅渡假村等景點，不但讓遊客可更快速抵達北港溪溫泉區，也為草屯的九九峰氦氣球樂園熱身，先培養遊客搭乘低碳大眾運輸習慣，旅遊品質也大幅提升，也期盼藉此帶動地方產業經濟，提升觀光效益。；12月初還將推出全國首創的台灣好行QRCODE上車，及第二代南投好行卡。

馬文君和謝龍介2立委服務處、縣議員林友友服務處、觀光署、台中監理站、南投客運、彰化客運等，當天都派員共襄盛舉；台中監理站專員陳宏盈表示，北港溪線台灣好行是以公路客運6653(原路線為草屯-泰雅渡假村)增班延駛台中高鐵站，並繞駛九九峰動物樂園；初期採9人座小巴行駛，每天往返兩班次，上午8點、下午1點由高鐵台中站發車，上午11點、下午4點從泰雅渡村假村發車，單程票價187元，沿途站點包含草屯、工藝中心、九九峰動物樂園、下坪林、福龜旅遊中心、柑子林、國姓、埔尾、橋頭、北港溪溫泉，終點站為泰雅渡假村。

縣府觀光處表示，為慶祝南投躍升全台各地好行路線總數之冠，加碼推出抽獎活動：凡於「樂旅南投」粉絲專頁，於指定貼文按讚、留言，即可獲得泰雅渡假村優惠券、九九峰動物樂園入園券、半山夢工廠門票、微熱山丘鳳梨酥、台灣麻糬主題館鮮果大幅、南投智遊卡、彰化客運好行套票等抽獎資格。