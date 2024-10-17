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全台唯一！7種語言介紹桃園　友善外籍遊客搭乘台灣好行

▲七種語言介紹桃園，友善外籍遊客搭乘台灣好行遊桃園

▲桃園台灣好行知名部落客帶路，公車小旅行樂遊桃園。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓國際旅客開心遊桃園，桃園市政府觀光旅遊局17日在桃園高鐵站舉辦桃園台灣好行國際Vlogger踩線記者會。觀旅局長周柏吟表示，活動特別邀請國際知名網紅搭乘桃園台灣好行，透過社群向國際旅客介紹沿線的食、宿、遊、購、娛，並且創全台好行之先，印製七種國際語言摺頁，讓外籍遊客友善遊桃園。

周柏吟表示，為提升旅客遊玩體驗，今年首創推出7國語言的台灣好行摺頁，除中文版及英文版本外，還有日文、韓文、印尼文、越南文、泰文等版本，內容涵蓋了旅遊路線、景點介紹以及實用的旅遊資訊，期望能夠服務更多國際旅客。除此之外，桃園擁有閩南、客家、原民、新住民等不同的族群，多元文化的交織創造了獨特風貌，期讓「台灣好行」成為國內外旅客暢遊桃園的公運首選。

▲七種語言介紹桃園，友善外籍遊客搭乘台灣好行遊桃園

▲周柏吟(右)表示，為提升旅客遊玩體驗，今年首創推出7國語言的台灣好行摺頁。（圖／觀旅局提供）

除了為「2025台灣燈會在桃園」預作宣傳，同時也向全球旅客展示桃園觀光資源的多元魅力。周柏吟指出，桃園「台灣好行」作為桃園的特色旅遊交通品牌，致力於讓旅客能夠輕鬆探索桃園知名景點。

▲七種語言介紹桃園，友善外籍遊客搭乘台灣好行遊桃園

▲桃園台灣好行知名部落客帶路，公車小旅行樂遊桃園。（圖／觀旅局提供）

為擴大桃園觀光國際能見度，今年度桃園台灣好行宣傳特別邀請國際知名Vlogger到市踩線，包括榮獲國際超模大賽冠軍的印尼籍網紅林詩雅Grace、韓國籍旅遊美食家金多多、來自日本專門介紹台灣美食文化及旅遊景點的愛子、台灣知名外景主持人王俊傑（香蕉）、台灣旅遊達人943(就是省)老師、越南籍配音員小柒Jully潘氏柒，以及來自印尼熱愛向家鄉同鄉分享台灣生活的Agoeng Sunarto吳俊星，強大的陣容齊聚桃園。

同時在11月上旬將舉辦兩場次台灣好行免費體驗小旅行，分別是11月2日小烏來線-乖乖陪伴公車，以及11月10日東眼山線-茶味餅香公車各1場次，由知名旅遊達人肉魯以及943(就是省)老師陪伴大家進行一日遊導覽，報名資訊即起上架Accupass活動通，交通車資、午餐及導覽體驗等全額免費，名額有限，歡迎喜愛桃園的遊客，趕快手刀來報名！

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