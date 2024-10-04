75條台灣好行半價或免費　10月起上傳合照可抽萬元旅遊金

▲台灣好行環島計畫推出抽獎活動。（資料示意圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

記者李姿慧／台北報導

目前全台有75條台灣好行路線推出優惠，其中65條明年8月底前半價，宜花東10條台灣好行今年12月底前免費，觀光署再推出「台灣好行環島計畫」線上活動，10月起限定2個月內，只要上傳台灣好行任一路線車內及站牌合照，就可以月月抽包含萬元旅遊金、五星級飯店住宿、下午茶券等總價25萬元、320項獎項。

觀光署旅遊推廣組長黃怡平表示，目前「台灣好行」全台有80條路線，明年8月底前利用電子票證含電子支付搭乘，65條路線可享半價優惠；另今年12月31日前，持電子票證搭乘10條宜蘭、花蓮、台東地區路線，更可享客運票價免費優惠，此外，10月起到11月30日再推出「台灣好行環島計畫」搭好行抽好康。

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觀光署表示，活動期間只要加入「台灣好行環島串遊」LINE官方帳號好友，上傳台灣好行任一路線車內及站牌合照，就可參加抽獎，將抽出旅遊金1萬元、台東知本老爺平日雙人客房一晚、花蓮美侖大飯店平日雙人房一晚、旭集/饗饗平日晚餐雙人餐券、Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案、日光溫泉會館雙人湯屋、了了礁溪雙人下午茶、北北基好玩卡、7-11數位商品卡等共320個好禮，分兩階段抽獎，若第一階段沒中獎者，還可累計至第二階段繼續抽。

▲觀光署說明台灣好行環島計畫抽獎活動。（圖／記者李姿慧攝）

觀光署旅遊推廣組科長陳淵楠表示，根據統計，台灣好行今年1月到8月已有347萬人次搭乘，跟去年同期301萬人次比較成長了46萬，今年希望可以回到疫情前水準，達到480萬人次目標，預期今年可以達標應該沒問題。

陳淵楠指出，宜花東10條台灣好行路段，除太魯閣線外，其他路線透過優惠帶動搭乘人次比今年4月地震前成長3倍以上。

除台灣好行優惠外，觀光署也首度整合高鐵、台鐵、捷運及台灣好行等4大公共運輸，推出國際旅客適用「Taiwan PASS高鐵版」及國內外旅客皆可使用之「Taiwan PASS台鐵版」優惠。7月起配合花蓮振興政策，推出「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案，推出2人同行1人免費」; 9月13日起推出「國際旅客使用Taiwan PASS高鐵版遊台灣，2人同行1人免費」。