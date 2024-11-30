藍委上館長節目指「博弈不傷天害理」　認同球員薪水高是因有賭盤

▲「館長」陳之漢與藍委吳宗憲談論球版（簽賭）爭議。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者杜冠霖／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前自爆做過球版（簽賭），曾擔任檢察官的藍委吳宗憲昨現身館長直播，並表示，擔任檢察官多年，「不認為博弈是多傷天害理的事。」對於館長稱球員薪水高是因為有賭盤，吳也點頭稱是。對此，球評石明瑾今（30日）感嘆，以為這是吳宗憲（藝人）的段子結果是吳宗憲（立委）的段子。律師黃帝穎則表示，吳宗憲淡化職棒簽賭營利賭博罪，侮辱自己前檢察官身分，找不到任何一個檢察官前同事或學弟妹敢挺。

吳宗憲昨上館長節目表示，他沒有辦法原諒「打假球」，因為自己從職棒元年只有4隊時就在支持，到最後發生2次簽賭案打假球，讓他從此不再看職棒，但「今天問題不是出在運動跟博弈掛在一起，而是有人透過博弈去叫球員打假球，從而賺錢，糟糕的是這件事情。」吳也指出，擔任檢察官多年，並不認為博弈是多傷天害理的事。館長也提到，你知道為什麼他們球員薪水這麼高嗎？就是因為有賭盤。吳宗憲則回應，對，就是因為有賭盤。

律師黃帝穎則表示，吳宗憲淡化職棒簽賭營利賭博罪，侮辱自己前檢察官身分，找不到任何一個檢察官前同事或學弟妹敢挺，國民黨主席朱立倫今更強辯稱，不必再從文字去挑問題，吳委員講的所謂傷天害理，就是違反法律的規定，尤其打假球絕對是傷害棒球與運動，朱立倫法盲瞎挺館長做球版的犯罪行為。

黃帝穎指出，法院判決認定做球版就是營利賭博罪，判決書打臉朱立倫吳宗憲硬拗合法博弈瞎挺館長，館長自白做球版，至少犯營利賭博罪，球版在法院的有罪判決非常多。判決認定球版，簽賭國內外職業球類，均構成營利賭博罪。

以台北地檢署及台北地院判決為例，「球版帳號，供不特定多數人得以聯繫傳遞賭博訊息之賭博網站，並提供帳號密碼予參與之賭客，再由該等賭客以取得之帳號密碼，以電腦設備連結網際網路至上開職業運動比賽簽賭網站，進行職業運動賽事下注，簽賭方式係以國內外職業球類之比賽結果為賭博簽注之標的，賭客依網頁所顯示之比賽場次及勝負比率，選取比賽球隊下注，若賭客簽中，由被告依網站顯示之賠率支付彩金予賭客」