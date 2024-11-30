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約看夜景女喊40次「不要」他硬上　總統府辦事員判刑又撤職

▲中華民國總統府廳舍, 新古典主義建築,新文藝復興建築,新巴洛克式建築（圖／記者謝婷婷攝）

▲總統府林姓辦事員性侵女網友遭撤職。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者郭玗潔／台北報導

總統府林姓辦事員上PTT約女網友看夜景，在車上不顧女網友喊了40多次「不要」，強行指侵她得逞，事後林被告上法院，法官審酌他賠償女網友並達成調解，處1年10月徒刑，並給予緩刑。日前懲戒法院審理也出爐，士林地院認為林的犯行嚴重損害政府信譽，判他撤職，並停止任用4年。

判決指出，林男於去年7月7日上批踢踢want版，認識女網友小美(化名)，並以看夜景為由，於隔日晚間開車載小美到碧山巖停車場，在車內強行親吻小美嘴唇、耳朵、頸部，又伸手揉胸並指侵得逞。

事後林男被告上法院，林承認犯行，法官審酌林和小美達成調解，依犯強制性交罪處1年10月徒刑，緩刑4年。

全案又經總統府移送懲戒法院審理，林辯稱他和小美當時情投意合，但因他無法拿出佐證證明，為避免社會關切並影響機關名聲，才認罪並和小美商談和解，他自省對和女性朋友相處時，「互動不夠體貼紳士與不尊重」，表示會痛改前非，願意接受一切懲處，今後也會積極參加公益活動、積極就醫，用重生之身報效國家。

不過法官檢視手機錄影，發現小美當時對林表示「今天才第一次見面」，且已從提高音量到大聲拒絕，甚至伴隨哭泣聲，對林說了40餘次「不要」及多次「拜託」，但林仍強行侵犯小美，判定林已嚴重違反公務員保持品位義務，損害機關形象及政府信譽，將林撤職，並停止任用4年。可上訴。

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