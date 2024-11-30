EMBA企業家公益行腳徒步環島　「走到哪捐到哪」讓愛延伸

▲▼由全台EMBA企業家們組成的勇腳隊伍「公益愛行腳、徒步環寶島」公益行動，16日起由中山大學出發，於昨(29日)抵達台北市。面臨強烈冷氣團的考驗，但仍有超過200名的EMBA企業家們，於天成飯店舉辦盛大晚會，並邀請在地慈善團體進行捐贈儀式。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／台北報導

由全台EMBA企業家們組成的勇腳隊伍「公益愛行腳、徒步環寶島」公益行動，16日起由中山大學出發，至今已進入第15天，並於昨(29日)抵達台北市。儘管面臨強烈冷氣團的考驗，但仍有超過200名來自台大、中山大學、政大、台師大、中歐校友會台灣分會等EMBA企業家們，於天成飯店舉辦盛大晚會，並邀請在地慈善團體進行捐贈儀式。

該活動的理念是「走到哪、捐到哪」，隨著行腳隊伍所到之處，除了捐款給當地的慈善團體，也會邀請他們一起加入行腳的行列，以此雙向方式讓善款滾動的力量變大。目前，參與的慈善團體已超過200個，捐款金額已達到2700餘萬元。

「公益愛行腳、徒步環寶島」是一個結合運動健康與社會公益的活動，由中山大學EMBA發起。這個長達23天遠征900公里的環島徒步旅途，行腳勇士們每天清晨出發，一步一腳印地收集了台灣這塊土地的美麗風景，但是最美好的是所到之處雙向滾動的愛與影響力。

「公益愛行腳、徒步環寶島、走路捐善款、世界更美好」是公益愛行腳的口號更是核心思惟，接下來勇士們的腳步即將一路南下，最終在12月8日回到出發地中山大學，完成壯舉。期待有更多「勇腳的你、有愛的你」一起參與，若您看見這群熱血熱情的行腳勇士們，別忘了為他們吶喊加油，或是一起加入走路行列，或是一起加入捐款行動，一起為美好未來而努力、讓愛無限延伸。