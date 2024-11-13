朱立倫扛了！每年繳1萬元責任金惹黨代表不滿　國民黨「改樂捐」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經黨代表多次陳情反映沒有結果後，原國民黨黨代表要在24日全代會提案連署，要求取消黨代表每年強制上繳1萬元黨公職募款分攤金的規定，但國民黨中央黨部今（13日）主動在中常會上提出修正相關辦法，把過去強制繳納的「應繳」規定，修正為鼓勵性質的樂捐。文傳會主委李彥秀指出，黨代表的募款責任額，未來改以鼓勵性質，地方黨部缺口，黨主席朱立倫會努力募款做後續。

國民黨約有1900多名黨代表，取消黨代表募款責任額後，估計每年收入將短差1900萬元，由於地方黨代表上繳的募款責任額原本就是供各地方黨部使用，因此國民黨主席朱立倫今日特別承諾，未來地方黨部所產生的財務缺口，將由他想辦法幫忙募款。

國民黨中央受理黨代表提案已於8日截止，總計收到8項提案，其中有2案關於黨公職人員募款分攤金制度，要求取消黨代表每年度必須上繳1萬元的規定，以及已繳交1萬元的黨代表應追溯為終身黨員資格。

國民黨基層黨代表指出，許多基層黨代表質疑國民黨主席朱立倫過去參選黨主席時，曾經承諾黨代表免繳1萬元募款分攤金，還有人翻出當年的錄音，但朱立倫當上黨主席後，卻堅持黨代表應該分擔募款責任額，讓許多黨代表頗為不滿。