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愛心認捐吃饗饗！　黃偉哲攜手饗賓募款助蓮心園

▲饗賓集團與台南市府攜手做公益，共同替蓮心園庇護農藝工場募款，由饗賓集團捐贈「INPARADISE 饗饗」、「旭集和食集錦」、「饗食天堂」以及「果然匯」等餐券作為募款禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲饗賓集團與台南市府攜手做公益，共同替蓮心園庇護農藝工場募款，由饗賓集團捐贈「INPARADISE 饗饗」、「旭集和食集錦」、「饗食天堂」以及「果然匯」等餐券作為募款禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

捐款免費吃buffet!饗賓集團與台南市府攜手做公益，共同替蓮心園庇護農藝工場募款，由饗賓集團捐贈「INPARADISE 饗饗」、「旭集和食集錦」、「饗食天堂」以及「果然匯」等餐券作為募款禮。

饗賓集團總經理陳毅航說，為蓮心園送暖，饗賓與你同行，拋磚引玉讓更多民眾響應做公益。台南市長黃偉哲表示，打造有愛的城市，要透過公私部門協力合作，共創公益向善的溫暖大台南。

▲饗賓集團與台南市府攜手做公益，共同替蓮心園庇護農藝工場募款，由饗賓集團捐贈「INPARADISE 饗饗」、「旭集和食集錦」、「饗食天堂」以及「果然匯」等餐券作為募款禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南近期接連遭遇數個颱風侵襲，導致多項農作物受到損傷，其中位在白河的蓮心園庇護農藝工場，也不敵風災，蔬果溫室受損嚴重，又颱風過後的土壤過度潮濕導致孳生病菌，自7月至10月兩季種植的蔬果均嚴重停擺，農損超過64萬，再加上溫室修繕費，亟需外界給予支持。

饗賓集團長期投入社會公益，在台南市長黃偉哲的號召下，饗賓集團拋轉引玉，捐贈餐券作為勸募禮，即日起只要單筆捐款3千元以上或每月捐款3百元，並持續1年以上，隨機贈送果然匯平日午餐餐券或饗食天堂平日下午餐餐券；單筆捐款5千元以上或每月捐款500元，且持續1年以上者，隨機贈送旭集或饗饗平日下午餐餐券，等於捐款3千及可獲得價值超過600元的饗食天堂或果然匯餐券，捐款5千元獲得超過1千元的饗饗或旭集下午餐餐券。

▲饗賓集團與台南市府攜手做公益，共同替蓮心園庇護農藝工場募款，由饗賓集團捐贈「INPARADISE 饗饗」、「旭集和食集錦」、「饗食天堂」以及「果然匯」等餐券作為募款禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

饗賓總經理陳毅航表示，饗賓長期投入資源，關懷弱勢兒童與青少年兩大族群，從偏鄉資源到就業定向，都希望能提供多元幫助，這次捐贈餐券，希望大家拋轉引玉，協助蓮心園修繕溫室，並添購新設備。台南市長黃偉哲說，非常感念饗賓集團善盡社會義務，協助蓮心園重建家園，期盼透過公私部門協力合作，共創公益向善的溫暖大台南。

蓮心園成立迄今27年來，一直致力於身心障礙者的照護服務，依著身心障礙之需求提供住宿、日間及支持性就業的服務。支持性就業服務-庇護農藝工場則給身心障礙者穩定就業的場域及工作訓練，讓身心障礙者能安心的一邊工作、一邊學習成長，不僅減輕家庭經濟負擔，也提升身心障礙者的自我成就。

▲饗賓集團與台南市府攜手做公益，共同替蓮心園庇護農藝工場募款，由饗賓集團捐贈「INPARADISE 饗饗」、「旭集和食集錦」、「饗食天堂」以及「果然匯」等餐券作為募款禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

執行長張珮如表示，非常謝謝台南市長黃偉哲的支持，並策動企業與蓮心園合作。因為饗賓集團總經理陳毅航的推廣，讓社會大眾看到這群身心障礙者認真務農的成果，透過各種行銷模式讓消費者主動購買，這是給予身心障礙者最大支持。除此之外，饗賓也提供旗下品牌餐券，號召社會以行動支持蓮心園，再次感謝饗賓集團陳毅航總經理給予蓮心園的支持。

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